Хореограф Мурашов надевает коньки чаще кроссовок

Хореограф Егор Мурашов заявил, что чаще носит коньки, чем спортивную обувь.
"Сейчас много времени занимает деятельность хореографа, так как много учеников, фигуристов, с которыми я работаю. Я думаю, что в коньках я нахожусь больше, чем в кроссовках", — заявил Мурашов.
Он добавил, что занимается со спортсменами исключительно хореографией.
"Это скольжение, какие-то фишечки, где-то актёрская игра, прыжками я практически не занимаюсь", — цитирует его ТАСС.
Напомним, что 24-летний спортсмен занял 13-е место на чемпионате РФ три года назад.
Фигу́рное ката́ние — конькобежный вид спорта, относится к сложно координационным видам спорта.
Коньки — это спортивный или прогулочный инвентарь, представляющий собой специализированные ботинки и прикрепляемые к ним неподвижные лезвия.
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