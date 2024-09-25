Хореограф Мурашов надевает коньки чаще кроссовок

Хореограф Мурашов рассказал, что коньки носит чаще кроссовок

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Хореограф Егор Мурашов заявил, что чаще носит коньки, чем спортивную обувь.

Фото: 500px.com by Daniel J, CC BY-SA 3.0

"Сейчас много времени занимает деятельность хореографа, так как много учеников, фигуристов, с которыми я работаю. Я думаю, что в коньках я нахожусь больше, чем в кроссовках", — заявил Мурашов.

Он добавил, что занимается со спортсменами исключительно хореографией.

"Это скольжение, какие-то фишечки, где-то актёрская игра, прыжками я практически не занимаюсь", — цитирует его ТАСС.

Напомним, что 24-летний спортсмен занял 13-е место на чемпионате РФ три года назад.

Уточнения

Фигу́рное ката́ние — конькобежный вид спорта, относится к сложно координационным видам спорта.



Коньки — это спортивный или прогулочный инвентарь, представляющий собой специализированные ботинки и прикрепляемые к ним неподвижные лезвия.

