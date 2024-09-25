Экс-футболист Абаев отреагировал на новость об осуждении Бугаева

Бывший футболист "Торпедо" и "Локомотива" Илья Абаев прокомментировал ситуацию с экс-защитником сборной России Алексеем Бугаевым.
Ему вынесли приговор на 9,5 лет за производство и сбыт наркотиков.
"Не знаю, чем он занимался и как жил после футбола. Когда с ним пересекался, мы были ещё совсем молодые, понятно, что ни о каких наркотиках речи и не шло. Какие-то проблемы с режимом по молодости у него возникали", — цитирует Абаева "СЭ".
В прошлом году Бугаева задержали в Краснодаре и возбудили против него уголовное дело по статье 228.1 УК РФ — производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере.
За свою карьеру Бугаев выступал за "Торпедо", "Томь", "Локомотив" и "Краснодар". Также он играл в семи матчах за сборную РФ.
Илья́ Ви́кторович Аба́ев (род. 2 августа 1981, Москва) — российский футболист, вратарь.
Алексе́й Ива́нович Буга́ев (род. 25 августа 1981, Москва) — российский футболист, защитник. Воспитанник московской ФШМ «Торпедо». Участник чемпионата Европы по футболу 2004 года в составе сборной России.
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