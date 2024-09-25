ФК "Спортинг" организовал акцию в поддержку 82‑летней болельщицы

Лиссабонский футбольный клуб "Спортинг" запустил акцию для поддержки 82-летней болельщицы команды.
Женщина потеряла жильё из-за лесных пожаров в Португалии. Фанатка "Спортинга" Мария Эльвира успела спасти из горящего дома совсем немного вещей, в их числе оказался клубный шарф.
Боссы команды пригласили женщину на матч, на стадионе её встретили игроки, тренеры и даже президент "Спортинга", пишет РИА Новости Спорт.
Кстати, пенсионерка уже получила пожертвования от многих футбольных фанатов.
«Спортинг» (исп Real Sporting de Gijón S.A.D) — испанский футбольный клуб из города Хихон, в автономном сообществе Астурия. Основан 1 июня 1905 года.
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