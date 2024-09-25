ФК "Спортинг" организовал акцию в поддержку 82‑летней болельщицы

"Спортинг" помог собрать деньги для 82-летней фанатки

0:37 Your browser does not support the audio element. Спорт

Лиссабонский футбольный клуб "Спортинг" запустил акцию для поддержки 82-летней болельщицы команды.

Фото: panoramio.com/ by Валерий Дед, CC BY 3.0

Женщина потеряла жильё из-за лесных пожаров в Португалии. Фанатка "Спортинга" Мария Эльвира успела спасти из горящего дома совсем немного вещей, в их числе оказался клубный шарф.

Боссы команды пригласили женщину на матч, на стадионе её встретили игроки, тренеры и даже президент "Спортинга", пишет РИА Новости Спорт.

Кстати, пенсионерка уже получила пожертвования от многих футбольных фанатов.

Уточнения

«Спортинг» (исп Real Sporting de Gijón S.A.D) — испанский футбольный клуб из города Хихон, в автономном сообществе Астурия. Основан 1 июня 1905 года.



