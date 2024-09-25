Лучший российский тяжеловес в UFC снялся с боя

Александр Волков снялся с боя из-за травмы

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Боец смешанных единоборств UFC Александр Волков снялся с поединка против француза Сирила Гана из-за травмы. Бой должен был состояться 26 октября.

Фото: flickr.com by Eric Langley, CC BY 2.0

35-летний Волков повредил колено.

"Две недели назад я надорвал связки колена, темп восстановления не позволяет мне полноценно закончить тренировочный лагерь и провести поединок", — заявил Александр.

Бой Волкова и Гана теперь может быть запланирован на декабрь это года, пишет РБК Спорт.

В рейтинге лучших бойцов UFC в тяжёлом весе Волков находится на третьей строчке. Ган — на второй.

Уточнения

Сирил Ган (фр. Ciryl Gane; род. 6 мая 1990 года) — французский боец смешанного стиля, представитель тяжёлой весовой категории.



Алекса́ндр Евге́ньевич Во́лков (род. 24 октября 1988, Москва, СССР) — российский боец смешанного стиля.



