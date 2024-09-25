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Слуцкий не хочет тренировать сборную Китая

Слуцкий отказался тренировать китайскую сборную
0:34
Спорт

Футбольный тренер из России Леонид Слуцкий, который возглавляет клуб "Шанхай Шэньхуа", не собирается работать со сборной КНР.

Слуцкий отказался тренировать китайскую сборную
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Голубович, CC BY-SA 3.0

Наставника спросили на пресс-конференции, хотел бы он возглавить национальную сборную Китая, если ему предложат.

"Нет-нет-нет, я сосредоточен на том, чтобы хорошо делать свою работу. Я люблю "Шанхай Шэньхуа" и всех фанатов клуба", — цитирует Слуцкого SINA.

Слуцкий тренирует "Шанхай Шэньхуа" с января. Его подопечные сейчас занимают второе место в турнирной таблице.

Уточнения

«Шанха́й Шэньхуа́» (полное название — Футбольный клуб «Шанха́й Шэньхуа́», кит. 上海申花足球俱乐部) — китайский профессиональный футбольный клуб из Шанхая, выступающий в Суперлиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Китая.

Леони́д Ви́кторович Слу́цкий (род. 4 мая 1971, Волгоград) — российский футбольный тренер, главный тренер китайского клуба «Шанхай Шэньхуа». Заслуженный тренер России (2013). Кандидат педагогических наук.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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