Слуцкий не хочет тренировать сборную Китая

Слуцкий отказался тренировать китайскую сборную

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Футбольный тренер из России Леонид Слуцкий, который возглавляет клуб "Шанхай Шэньхуа", не собирается работать со сборной КНР.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Голубович, CC BY-SA 3.0

Наставника спросили на пресс-конференции, хотел бы он возглавить национальную сборную Китая, если ему предложат.

"Нет-нет-нет, я сосредоточен на том, чтобы хорошо делать свою работу. Я люблю "Шанхай Шэньхуа" и всех фанатов клуба", — цитирует Слуцкого SINA.

Слуцкий тренирует "Шанхай Шэньхуа" с января. Его подопечные сейчас занимают второе место в турнирной таблице.

Уточнения

«Шанха́й Шэньхуа́» (полное название — Футбольный клуб «Шанха́й Шэньхуа́», кит. 上海申花足球俱乐部) — китайский профессиональный футбольный клуб из Шанхая, выступающий в Суперлиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Китая.



Леони́д Ви́кторович Слу́цкий (род. 4 мая 1971, Волгоград) — российский футбольный тренер, главный тренер китайского клуба «Шанхай Шэньхуа». Заслуженный тренер России (2013). Кандидат педагогических наук.

