Молодые хоккеисты "Динамо" извинились за матерную песню о "Спартаке"

Юные хоккеисты "Динамо" извинились за мат в адрес "Спартака"

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Хоккеисты московского "Динамо" 2012 года рождения принесли извинения за поведение после матча со "Спартаком", который провели 21 сентября.

Фото: commons.wikimedia.org by Fanny Schertzer, CC BY-SA 3.0

После игры в интернете распространили видеоролик из раздевалки "Динамо", где спортсмены спели песню с матерными оскорблениями в адрес игроков "Спартака".

"Мы хотим искренне извиниться за свое поведение после игры. Мы понимаем, что вели себя неподобающе и оскорбили тренеров и болельщиков "Спартака", — сказали спортсмены.

Они добавили, что "Спартак" — сильный клуб и достойный соперник, которого мы уважаем. Ребята добавили, что не контролировали свою речь на том видео.

Извинения за поведение игроков принес тренер "Динамо" и пообещал "работать над повышением спортивной этики и воспитывать в команде уважение к соперникам вне зависимости от обстоятельств", сообщает РБК Спорт.

Уточнения

«Дина́мо» (Москва́) — российский профессиональный хоккейный клуб из Москвы, выступающий в Континентальной хоккейной лиге. Основан 22 ноября 1946 года.



