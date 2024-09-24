Обладателем "Золотого мяча" станет игрок "Реала"

Нападающий сборной Бразилии и мадридского "Реала" Винисиус Жуниор получит "Золотой мяч", сообщила Marca.
Это приз лучшему футболисту года. 24-летний игрок уже знает, что трофей достанется ему. Для футболиста даже создали специальные золотые бутсы в честь этого события.
Церемония вручения главного трофея состоится 28 октября во французской столице.
Жуниор в прошлом сезоне выиграл в составе "Реала" Лигу чемпионов, его тогда признали лучшим игроком турнира.
Вини́сиус Жозе́ Пайша́н де Оливе́йра Жу́ниор (порт. Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior; бразильский португальский: [viˈnisjuz ʒoˈzɛ pajˈʃɐ̃w̃ dʒi oliˈvejɾɐ ˈʒũɲoʁ]; род. 12 июля 2000, Сан-Гонсалу, Рио-де-Жанейро), широко известный как просто Винисиус Жуниор (порт. Vinícius Júnior; бразильский португальский: [viˈnisjuz ˈʒũɲoʁ]) — бразильский и испанский футболист, нападающий клуба «Реал Мадрид» и игрок сборной Бразилии.
«Золотой мяч» (фр
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