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Обладателем "Золотого мяча" станет игрок "Реала"

Нападающий Винисиус Жуниор получит "Золотой мяч"
0:36
Спорт

Нападающий сборной Бразилии и мадридского "Реала" Винисиус Жуниор получит "Золотой мяч", сообщила Marca.

Нападающий Винисиус Жуниор получит "Золотой мяч"
Фото: flickr.com by uggboy, CC BY 2.0

Это приз лучшему футболисту года. 24-летний игрок уже знает, что трофей достанется ему. Для футболиста даже создали специальные золотые бутсы в честь этого события.

Церемония вручения главного трофея состоится 28 октября во французской столице.

Жуниор в прошлом сезоне выиграл в составе "Реала" Лигу чемпионов, его тогда признали лучшим игроком турнира.

Уточнения

Вини́сиус Жозе́ Пайша́н де Оливе́йра Жу́ниор (порт. Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior; бразильский португальский: [viˈnisjuz ʒoˈzɛ pajˈʃɐ̃w̃ dʒi oliˈvejɾɐ ˈʒũɲoʁ]; род. 12 июля 2000, Сан-Гонсалу, Рио-де-Жанейро), широко известный как просто Винисиус Жуниор (порт. Vinícius Júnior; бразильский португальский: [viˈnisjuz ˈʒũɲoʁ]) — бразильский и испанский футболист, нападающий клуба «Реал Мадрид» и игрок сборной Бразилии.

«Золотой мяч» (фр   lang="fr">Ballon d'Or, французское произношение: ​[balɔ̃ dɔʁ]) — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football.

Ли́га чемпио́нов УЕФА (англ. UEFA Champions League) — ежегодный международный турнир по футболу, организованный Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) среди клубов высших дивизионов в Европе.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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