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Губерниев: вместо гранта нужно было людям скинуться и собрать 75 миллионов на шоу Загитовой

Губерниев считает, что вместо гранта Загитовой нужно было попросить милостыню
1:29
Спорт

Заявка фигуристки Алины Загитовой на грант для организации шоу "Алые паруса" в Санкт-Петербурге вызвала бурную реакцию общественности и известных личностей, включая спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.

Губерниев считает, что вместо гранта Загитовой нужно было попросить милостыню
Фото: commons.wikimedia.org by Frolzart, CC BY-SA 4.0

В своём ироничном стиле Губерниев с издёвкой прокомментировал ситуацию, предложив вместо критики собрать всем миром деньги и помочь Загитовой.

"Вместо того чтобы хейтить, люди должны были собрать 75 млн рублей и отдать их Алине Загитовой. Это тот самый случай, когда надо было помочь девчонке. Вместо гранта можно просто милостыню подать. Все понемножку скинутся, и, даст бог, шоу будет", — сказал Губерниев, которого цитирует Metaratings.

Он отметил, что в следующий раз фигуристке стоит не скромничать и попросить ещё больше — 200 миллионов рублей, ссылаясь на знаменитого литературного героя Остапа Бендера и его фразу "гоните деньги, старые сволочи".

В своих комментариях Губерниев также подчеркнул, что Загитова рассчитывала на поддержку, но её запрос был встречен непониманием.

Напомним, что Загитова запросила грант на 74,8 млн рублей для проведения шоу "Алые паруса". Однако её заявка была встречена критикой из-за отсутствия софинансирования и вложений других средств.

Уточнения

Дми́трий Ви́кторович Губе́рниев (род. 6 октября 1974, Дрезна, Орехово-Зуевский район, Московская область) — российский телеведущий, журналист, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ», главный редактор Объединённой дирекции спортивных каналов ВГТРК (2013—2015). 

Али́на Ильна́зовна Заги́това (тат. Алинә Илназ кызы Заһитова, род. 18 мая 2002, Ижевск) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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