Майдов заявил, что дзюдо — единственный вид спорта, где нельзя креститься

Неманья Майдов: Дзюдо — единственный вид спорта, где запрещено креститься

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Дзюдоист Неманья Майдов из Сербии высказался о футболистах, которые зачастую крестятся перед матчами.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilgar Jafarov, CC BY-SA 4.0

Ранее спортсмена дисквалифицировали на пять месяцев за нарушение этического кодекса Международной федерации дзюдо. Это произошло из-за того, что он перекрестился перед выходом на татами.

Дзюдоист недоволен своим отстранением, он даже сравнил эту ситуацию с поведением известных спортсменов — испанского футболиста Криштиану Роналду и сербского теннисиста Новака Джоковича. Они регулярно крестятся перед соревнованиями, и не сталкивались из-за этого с дисквалификацией, пишет "СЭ".

"Думаю, дзюдо является единственным в мире видом спорта, где это запрещено. Призываю к переменам", — сказал Майдов.

Напомним, что спортсмена наказали в сентябре этого года.

Уточнения

Неманя Майдов (серб. Немања Мајдов, род. 10 августа 1996, Источно-Сараево) — боснийский, позже сербский дзюдоист, чемпион мира 2017 года, чемпион Европы 2023 года, двукратный призёр чемпионатов мира и двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы, серебряный призёр Средиземноморских игр. Участник летних Олимпийских игр 2020 и 2024 годов.



Но́вак Джо́кович (серб. Новак Ђоковић; род. 22 мая 1987[…], Белград) — сербский теннисист. Считается лучшим игроком в истории тенниса.



Криштиа́ну Рона́лду душ Са́нтуш Аве́йру (порт. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro; европейский португальский: [kɾiʃˈtjɐnu ʁoˈnaɫdu] ; род. 5 февраля 1985, Фуншал, Португалия) — португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба «Ан-Наср» и сборной Португалии.

