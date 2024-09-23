Минспорта Татарстана: ради школы Загитовой ничего не снесут, там просто поле

Школу Загитовой построят на месте, где сейчас нет никаких сооружений

0:35 Your browser does not support the audio element. Спорт

В министерстве спорта Татарстана опровергли информацию, что школу фигуристки Алины Загитовой построят на месте стадиона "Водный".

Фото: commons.wikimedia.org by Luu, CC BY-SA 4.0

Комплекс возведут в Казани там, где сейчас нет никаких сооружений, которые бы пришлось сносить, сообщает РБК Спорт.

Школа Загитовой появится на месте стадиона "Водник" на ул. Портовой.

На вопрос о том, занимаются ли на там дети и могут ли от строительства пострадать спортсмены, в ведомстве ответили: "Там нет стадиона. Возможно, когда-то давно он был, но сейчас там поле".

Уточнения

Али́на Ильна́зовна Заги́това (тат. Алинә Илназ кызы Заһитова, род. 18 мая 2002, Ижевск) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.



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