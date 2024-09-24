"Реал Сосьедад" сообщил, что Захарян начал тренироваться на поле

Испанский футбольный клуб "Реал Сосьедад" рассказал о восстановлении 21-летнего полузащитника из России Арсена Захаряна.
"Арсен начал работать на поле. Должно пройти несколько дней, чтобы он смог возобновить работу в общей группе", — цитирует "СЭ" ответ пресс-службы клуба.
Захаряну ранее в Барселоне провели операцию на лодыжке.
Россиянин стал играть за "Реал Сосьедад" летом прошлого года. Ранее он выступал за московское "Динамо". Захарян в минувшем сезоне провёл 40 матчей за команду во всех турнирах, забил один гол.
«Реа́л Сосьеда́д» (баск. Reala Sociedad) (исп. Real Sociedad de Fútbol (произношение: [reˈal soθjeˈðað]) — «Королевское футбольное общество») — испанский профессиональный футбольный клуб из Доностии-Сан-Себастьяна, выступающий в Примере, один из основателей этой лиги в 1928 году.
Арсе́н Нора́йрович Захаря́н (род. 26 мая 2003, Самара) — российский футболист, полузащитник испанского клуба «Реал Сосьедад» и сборной России.
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