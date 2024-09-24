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Тренер Карадениз считает Семака учеником Бердыева

Карадениз назвал Семака лучшим тренером в России
0:54
Спорт

Главный тренер "Рубина-2" Гёкдениз Карадениз уверен, что нынешний наставник "Зенита" Сергей Семак является учеником Курбана Бердыева.

Карадениз назвал Семака лучшим тренером в России
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Yevdokimov, CC BY-SA 3.0

Он ранее играл под руководством Бердыева в казанском клубе с 2008 по 2010 год. Там Семак стал двукратным чемпионом России.

"Глядя на Семака, я думал, что его ждёт тренерская карьера. Он был отличным игроком, поэтому стал отличным тренером…"Зенит" поддержал Сергея, это очень важно… На мой взгляд, сейчас именно Семак лучший тренер в России. А все это школа Курбана Бердыева", — цитирует Карадениза "Татар-Информ".

Бердыев тренировал "Рубин" с 2001 по 2013 и с 2017 по 2019 год.

Уточнения

Курба́н Беки́евич Берды́ев (туркм. Gurban Bekiýewiç Berdiýew; род. 25 августа 1952, Ашхабад) — советский футболист, защитник, полузащитник, туркменский и российский футбольный тренер.

Гёкдени́з Карадени́з (тур. Gökdeniz Karadeniz; род. 11 января 1980[…], Гиресун) — турецкий футболист, игравший на позиции полузащитника в составе клубов «Трабзонспор» и «Рубин». 

Серге́й Богда́нович Сема́к (род. 27 февраля 1976, Сычанское, Ворошиловградская область) — российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» с 29 мая 2018 года. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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