Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
The Guardian: избыток углекислого газа ускоряет закисление мировых океанов
Как приготовить картофельные блины
Центробанк ответил автору "Ёжика в тумане" на обвинения в воровстве персонажа
Иранист Сажин: сейчас самое важное для Тегерана — это ядерная сделка и отмена санкций
Египет строит новый курорт с люксовыми отелями на побережье Красного моря
Как по состоянию носа понять, что ваш кот болен
Невролог: эффективность лечения мигрени можно определить по снижению числа дней с болью
Каковы плюсы и минусы набирающего популярность титанового маникюра
ГАИ разъяснила, когда судебные приставы могут забрать машину должника прямо на дороге

Ради "Барсы" голкипер Браво готов вернуться в большой спорт

Вратарь Браво готов вернуться в футбол ради "Барселоны"
0:31
Спорт

Голкипер Клаудио Браво, завершивший карьеру, заявил, что может помочь своей бывшей команде "Барселоне".

Вратарь Браво готов вернуться в футбол ради "Барселоны"
Фото: flickr.com by Börkur Sigurbjörnsson from Barcelona, CC BY 2.0

Его поддержка пригодится каталонскому клубу в случае, если им некем будет заменить вратаря Марка-Андре тер Стегена. Он получил серьёзную травму.

Чилиец Браво закончил игровую карьеру чуть больше месяца назад. Он выступал за "Коло-Коло", "Реал Сосьедад", "Манчестер Сити" и "Бетис", пишет "СЭ".

Уточнения

Кла́удио Андре́с Бра́во Му́ньос (исп. Claudio Andrés Bravo Muñoz, испанское произношение: [ˈklawðjo ˈβɾaβo]; род. 13 апреля 1983 года, Буин, Чили) — чилийский футболист, вратарь.

Марк-Андре́ тер Сте́ген (нем. Marc-André ter Stegen, немецкое произношение: [ˌmaʁk ʔanˈdʁeː teːɐ̯ ˈsteːɡn̩] ; родился 30 апреля 1992, Мёнхенгладбах) — немецкий футболист, вратарь и капитан испанского клуба «Барселона» и сборной Германии.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Wildberries продолжает удивлять: стали известны нововведения

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о грядущих обновлениях на платформе.

Татьяна Бакальчук анонсировала расширение логистической сети Wildberries
Причины, по которым кошка спит в постели с хозяином
Тайны поведения: зачем кошки приходят спать к вам
В США высказались о появлении у Северной Кореи новой мощной ракеты
Запеканка из картофеля и куриной грудки: получается невероятно нежной благодаря сливкам
Чехи выразили вотум недоверия либеральному проукраинскому правительству Любовь Степушова Полковник ВВС: японцы не открывали огня по Ил-38 ВКС РФ у острова Ребун Олег Володин Беспилотник "КУБ-БЛА". Маленький, но смертоносный дрон армии России Дмитрий Плотников
Как эффективно и безопасно избавиться от налёта в унитазе с помощью простого раствора
Как долго можно ездить с горящей лампой "check engine"
Разъяснено, в каком случае лучше поменять чугунные батареи отопления на современные
Разъяснено, в каком случае лучше поменять чугунные батареи отопления на современные
Последние материалы
Иранист Сажин: сейчас самое важное для Тегерана — это ядерная сделка и отмена санкций
Египет строит новый курорт с люксовыми отелями на побережье Красного моря
Как по состоянию носа понять, что ваш кот болен
Вратарь Браво готов вернуться в футбол ради "Барселоны"
Невролог: эффективность лечения мигрени можно определить по снижению числа дней с болью
Каковы плюсы и минусы набирающего популярность титанового маникюра
ГАИ разъяснила, когда судебные приставы могут забрать машину должника прямо на дороге
Синоптик назвал самый тёплый день на текущей неделе в Москве
ГАИ разъяснила, кого из водителей заставят пересдавать экзамен на права
Осенью сушите одежду в махровых полотенцах, посоветовала эксперт по домоводству
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.