Ради "Барсы" голкипер Браво готов вернуться в большой спорт

Вратарь Браво готов вернуться в футбол ради "Барселоны"

0:31 Your browser does not support the audio element. Спорт

Голкипер Клаудио Браво, завершивший карьеру, заявил, что может помочь своей бывшей команде "Барселоне".

Фото: flickr.com by Börkur Sigurbjörnsson from Barcelona, CC BY 2.0

Его поддержка пригодится каталонскому клубу в случае, если им некем будет заменить вратаря Марка-Андре тер Стегена. Он получил серьёзную травму.

Чилиец Браво закончил игровую карьеру чуть больше месяца назад. Он выступал за "Коло-Коло", "Реал Сосьедад", "Манчестер Сити" и "Бетис", пишет "СЭ".

Уточнения

Кла́удио Андре́с Бра́во Му́ньос (исп. Claudio Andrés Bravo Muñoz, испанское произношение: [ˈklawðjo ˈβɾaβo]; род. 13 апреля 1983 года, Буин, Чили) — чилийский футболист, вратарь.



Марк-Андре́ тер Сте́ген (нем. Marc-André ter Stegen, немецкое произношение: [ˌmaʁk ʔanˈdʁeː teːɐ̯ ˈsteːɡn̩] ; родился 30 апреля 1992, Мёнхенгладбах) — немецкий футболист, вратарь и капитан испанского клуба «Барселона» и сборной Германии.

