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Зачем тренер Абаскаль приехал в Москву?

Гильермо Абаскаль прогулялся по центру Москвы
0:32
Спорт

Экс-главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль в своих соцсетях выложил фото с прогулки по центру Москвы.

Гильермо Абаскаль прогулялся по центру Москвы
Фото: https://rudalle.ru/ by Нейросеть "Кандинский 3.1"

Ранее испанский клуб "Гранада" сообщил об отставке Абаскаля с поста главного тренера. После этого он прилетел в Россию. Абаскаль посетил матч 9-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Динамо". Игра завершилась вничью, пишет "СЭ".

Напомним, что Гильермо тренировал красно-белых до апреля 2024-го года.

Уточнения

Гилье́рмо Абаска́ль Пе́рес (исп. Guillermo Abascal Pérez; род. 13 апреля 1989, Севилья) — испанский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции нападающего.

«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы. Основан 18 апреля 1922 года.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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