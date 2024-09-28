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Тренер объяснила, почему некоторым людям нельзя принимать L-карнитин

Почему беременным нельзя принимать L-карнитин? Объяснила тренер
1:05
Спорт

Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала, что такое L-карнитин, для чего его пьют, и кому его лучше не принимать.

Почему беременным нельзя принимать L-карнитин? Объяснила тренер
Фото: Flickr by Mohd Fazlin Mohd Effendy Ooi, CC BY 2.0

L-карнитин — вещество, которое синтезируется организмом человека в печени и почках, поступает туда с пищей. Он помогает превратить жиры в энергию.

"Это вещество способно повысить вашу выносливость при физических и умственных нагрузках. Еще оно защищает нервные клетки, выводит токсины и снижает содержание "плохого" холестерина", — цитирует Соболь "СЭ".

Тренер уточнила, что L-карнитин помогает ускорить процесс похудения при дефиците калорий и аэробных физических нагрузках.

Соболь также рассказала, кому это вещество пить нельзя. L-карнитин не стоит применять при гиперчувствительности, беременности, лактации и детям до 18 лет. Длительный прием препарата в большом количестве может вызвать рвоту, тошноту, спазмы в желудке, диарею и даже специфический "рыбный" запах тела.

Уточнения

L-карнити́н (лат. levocarnitinum, англ. levocarnitine, также л-карнитин, левокарнитин. Ошибочно называют витамин BT, витамин B11) — природное вещество, родственное витаминам группы В.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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