Полезное упражнение для тазобедренных суставов

Фитнес-тренер Иван Иванов назвал отличное упражнение для укрепления тазобедренных суставов.
Для этого стоит начать укреплять внутренние и наружные мышцы бедер. Но для начала проведите разминку, чтобы избежать травмы.
По словам Иванова, которые приводит "СЭ", для укрепления тазобедренных суставов нужно делать приседания с собственным весом.
"Чтобы правильно выполнить упражнение, встаньте прямо, ноги поставьте на ширине плеч, медленно сгибая колени, сделайте присед. Спина должна быть ровной. Затем вернитесь в исходное положение. Сделайте 5-10 повторов", — уточнил тренер.
Иванов рекомендовал увеличивать количество повторений постепенно.
Та́зобе́дренный суста́в (лат. articulatio coxae) — чашеобразный, многоосный сустав, образованный полулунной поверхностью вертлужной впадины тазовой кости и суставной поверхностью головки бедренной кости.
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