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У "Барселоны" травмирован основной вратарь

Вратарь "Барсы" Тер Стеген выбыл на очень долгое время
0:34
Спорт

Голкипер каталонской "Барселоны" Марк-Андре тер Стеген получил повреждение в матче с "Вильярреалом". Настолько серьёзное, что медики его увезли на носилках.

Вратарь "Барсы" Тер Стеген выбыл на очень долгое время
Фото: flickr.com by Börkur Sigurbjörnsson from Barcelona, CC BY 2.0

Клуб подтвердил: у вратаря полный разрыв сухожилия правой надколенной чашечки.

Diario Sport сообщили о пропуске 32-летним футболистом восьми месяцев или даже больше.

Из вратарей в заявке клуба остался Пенья, который ранее особо не играл, и игроки из академии — Астралага и Кочен.

Уточнения

«Вильярреа́л» (вал. Vila-real Club de Futbol, исп. Villarreal Club de Fútbol) — испанский профессиональный футбольный клуб из города Вильярреаль в провинции Кастельон автономного сообщества Валенсия, который выступает в Ла Лиге.
 

Марк-Андре́ тер Сте́ген (нем. Marc-André ter Stegen, немецкое произношение: [ˌmaʁk ʔanˈdʁeː teːɐ̯ ˈsteːɡn̩] ; родился 30 апреля 1992, Мёнхенгладбах) — немецкий футболист, вратарь и капитан испанского клуба «Барселона» и сборной Германии.

«Барсело́на» (кат Futbol Club Barcelona, каталанское произношение: [fubˈbɔl ˈklub bəɾsəˈlonə] ; исп. Fútbol Club Barcelona), или же просто «Ба́рса» (кат. и исп. Barça), — испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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