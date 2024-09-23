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Глушенков ответил Карпину о желании поговорить "глаза в глаза"

Глушенков: никогда не ухожу от разговоров
0:46
Спорт

Главный тренер российской футбольной команды Валерий Карпин вызвал игрока "Зенита" Максима Глушенкова на октябрьский расширенный сбор.

Глушенков: никогда не ухожу от разговоров
Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев, CC BY-SA 3.0

Наставник хочет поговорить с футболистом после его слов о том, что лучше тренироваться в Петербурге, чем играть с Вьетнамом.

Максим Глушенков дал ответ Валерию Карпину.

"Всегда готов. Никогда не ухожу от разговоров", — заявил футболист.

По словам Максима, играть за сборную своей страны — "большая честь" и если он нужен на поле команде и тренеру, то поедет.

Ранее Глушенков один раз выступил за сборную в 2022-м году, после этого он поссорился с тренером и его больше не вызывали, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Вале́рий Гео́ргиевич Ка́рпин (род. 2 февраля 1969, Нарва) — российский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника.

Макси́м Алекса́ндрович Глушенко́в (род. 28 июля 1999, Смоленск) — российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и сборной России.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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