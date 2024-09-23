Глушенков ответил Карпину о желании поговорить "глаза в глаза"

Главный тренер российской футбольной команды Валерий Карпин вызвал игрока "Зенита" Максима Глушенкова на октябрьский расширенный сбор.
Наставник хочет поговорить с футболистом после его слов о том, что лучше тренироваться в Петербурге, чем играть с Вьетнамом.
Максим Глушенков дал ответ Валерию Карпину.
"Всегда готов. Никогда не ухожу от разговоров", — заявил футболист.
По словам Максима, играть за сборную своей страны — "большая честь" и если он нужен на поле команде и тренеру, то поедет.
Ранее Глушенков один раз выступил за сборную в 2022-м году, после этого он поссорился с тренером и его больше не вызывали, пишет РБК Спорт.
Вале́рий Гео́ргиевич Ка́рпин (род. 2 февраля 1969, Нарва) — российский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника.
Макси́м Алекса́ндрович Глушенко́в (род. 28 июля 1999, Смоленск) — российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и сборной России.
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о грядущих обновлениях на платформе.