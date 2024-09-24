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Кремль поблагодарили Киргизию за инициативу снять санкции FIDE с России

Кремль поблагодарил Киргизию за инициативу снять санкции с российских шахматистов
0:40
Спорт

Предложившая снять санкции с шахматистов РФ Киргизия стала не единственной страной, поддерживающей наше государство в международной федерации (FIDE). Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кремль поблагодарил Киргизию за инициативу снять санкции с российских шахматистов
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, CC BY 4.0

Генассамблея FIDE прошла в Будапеште. На ней решили пока не снимать санкции с России и Белоруссии, пишет РБК Спорт. Исключение сделали только для детей из России.

Песков прокомментировал ситуацию.

"И Запад, и Украина оказывают откровенное и ничем не прикрытое давление на другие страны, работающие в рамках FIDE", — заявил представитель Кремля.

Уточнения

Дми́трий Серге́евич Песко́в (род. 17 октября 1967, Москва, СССР) — российский государственный деятель. Заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина с 22 мая 2012 года Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2005).
 

Междунаро́дная ша́хматная федера́ция (ФИДЕ, фр. Fédération Internationale des Échecs, FIDE) — международная спортивная организация, объединяющая национальные шахматные федерации.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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