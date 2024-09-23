Карпин вызвал Максима Глушенкова на следующий тренировочный сбор

Карпин вызвал Максима Глушенкова на следующий тренировочный сбор

Лучшие бомбардиры РПЛ Максим Глушенков и Алексей Батраков были включены в расширенный список из 42 футболистов на октябрьский учебно-тренировочный сбор команды России.

Фото: commons.wikimedia.org by Артем Гусев, CC BY-SA 3.0

В список также попали: Матвей Сафонов (ПСЖ), Герман Онугха ("Вайле"), Александр Головин ("Монако"), Алексей Миранчук ("Атланта"), Федор Чалов (ПАОК).

Главный тренер российской команды Валерий Карпин рассказал, почему вызвал Глушенкова на сбор. Дело в его высказывании о том, что ему лучше потренироваться с одноклубниками вместо игры с Вьетнамом.

"Я хочу тет-а-тет, глаза в глаза поговорить с человеком, который сказал то, что сказал. И понять его позицию", — цитирует Карпина РБК Спорт.

Уточнения

Вале́рий Гео́ргиевич Ка́рпин (род. 2 февраля 1969, Нарва) — российский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника.



Алексе́й Андре́евич Батрако́в (род. 9 июня 2005, Орехово-Зуево, Московская область) — российский футболист, атакующий полузащитник московского «Локомотива».



Макси́м Алекса́ндрович Глушенко́в (род. 28 июля 1999, Смоленск) — российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и сборной России.

