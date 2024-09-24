Клуб НХЛ "Юта" первый гол в истории забил в собственные ворота

Хоккейный клуб Юта забил гол в свои же ворота

0:29 Your browser does not support the audio element. Спорт

Клуб НХЛ "Юта" забил первый в истории год в свои же ворота.

Фото: commons.wikimedia.org by user:Veccamus

Во втором периоде при счете 0:1 команда сняла вратаря. Нападающий Дилан Гюнтер сделал передачу защитнику Оуэну Олларду на синюю линию, но тот не сумел принять шайбу. В итоге она залетела в ворота.

"Юта" при этом выиграл "Сент-Луис Блюз" со счетом 5:3 в своем первом матче в истории, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Национальная хоккейная лига (НХЛ) (англ. National Hockey League, NHL; фр. Ligue nationale de hockey, LNH) — профессиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные клубы США и Канады.



Хоккейный клуб «Юта» (англ. Utah Hockey Club) — профессиональный хоккейный клуб, который начнет выступление в НХЛ с сезона 2024/25. Клуб базируется в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США.

