Футболку экс-капитана сборной Украины продали за 700 тысяч рублей

Деньги от продажи футболки Тимощука пойдут жителям Курской области

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Экс-капитан украинской футбольной сборной Анатолий Тимощук помог жителям Курской области.

Фото: wikimedia.org by Steindy, CC BY-SA 3.0

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Telegram-канал "Русский фанатский аукцион", он выставил на аукцион свою футболку, выпущенную к матчу в День памяти жертв блокады Ленинграда. За нее отдали 700 тысяч рублей.

Майка Тимощука с автографом была продана на благотворительном аукционе.

В составе сборной Украины игрок провел 144 матча, где забил 4 гола. Сейчас он входит в тренерский штаб "Зенита".

Уточнения

Анато́лий Алекса́ндрович Тимощу́к (укр. Анатолій Олександрович Тимощук; род. 30 марта 1979[…], Луцк) — помощник главного тренера в российском клубе «Зенит».



Серге́й Богда́нович Сема́к (род. 27 февраля 1976, Сычанское, Ворошиловградская область) — российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» с 29 мая 2018 года.

