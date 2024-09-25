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Марцел Личка о судействе во время матча "Динамо" со "Спартаком": меня разозлили сегодня

Тренер "Динамо" Личка признался, что был зол на судей в матче со "Спартаком"
1:42
Спорт

Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка выразил своё недовольство работой арбитра Сергея Иванова после матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака".

Тренер "Динамо" Личка признался, что был зол на судей в матче со "Спартаком"
Фото: commons.wikimedia.org by Артем Гусев, CC BY-SA 3.0

Хотя Личка и отметил, что в РПЛ неплохое судейство и сравнил его с ситуацией в Турции, Аргентине и Бразилии, где, по его мнению, арбитры ведут себя как боссы, он подчеркнул, что действия Иванова его действительно разозлили.

"Не думаю, что в РПЛ слабое судейство. Посмотрите, как судят в Турции. В Аргентине, Бразилии арбитрам крайне непросто. Там судьи уверены в себе, мне это нравится. Они не дают игрокам разговаривать, ведут себя как боссы. Но меня разозлили сегодня, да", — заявил Личка, которого цитирует Газета.Ru.

Матч, состоявшийся на стадионе "Лукойл Арена" 22 сентября, завершился вничью 2:2. Счет в этом напряжённом поединке открыл форвард "Динамо" Константин Тюкавин уже на 3-й минуте. "Спартак" быстро ответил голами Манфреда Угальде на 7-й минуте и Эсекьеля Барко, который реализовал пенальти на 23-й минуте. Ситуация на поле накалилась во втором тайме, когда марокканский нападающий "Динамо" Эль-Мехди Маухуб получил красную карточку спустя всего семь минут после выхода на поле, оставив свою команду в меньшинстве.

Однако "Спартак" не смог удержать победу, и Константин Тюкавин оформил дубль на 90+5-й минуте, установив окончательный счет 2:2.

Уточнения

Марцел Ли́чка (чеш. Marcel Lička; род. 17 июля 1977, Острава[…]) — чешский футболист и футбольный тренер. Главный тренер московского «Динамо». Сын чехословацкого футболиста Вернера Лички, брат футболиста Марио Лички.

Арбитр (от лат. arbiter), в общем значении — судья, посредник:

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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