Как выполнять румынскую тягу со штангой?

Тренер Лукинов рассказал, как правильно выполнять румынскую тягу со штангой

1:24 Your browser does not support the audio element. Спорт

Румынская тяга — один из вариантов становой тяги на прямых ногах. Это упражнение популярно и среди женщин, и среди мужчин. Тренер Джон Лукинов рассказал об особенностях тяги.

Фото: flickr.com by Марк Себастьян, CC BY-SA 2.0

По его словам, выполнение этого упражнения полезно не только для укрепления задней поверхности тела, но и для улучшения осанки, увеличения силы бёдер. Румынская тяга поможет развить гибкость и подвижность тазобедренного сустава.

"Прежде чем перейти к выполнению упражнения, нужно сделать разминку. Это поможет избежать травм", — цитирует тренера "Чемпионат".

Техника выполнения

Встаньте прямо, ноги расположите на ширине плеч. Возьмите штангу прямым хватом чуть шире плеч. Распределите вес на всю стопу.

Держите спину ровной, слегка прогнув поясницу. Голова должна быть в нейтральном положении.

Немного согните колени и начните медленно опускать штангу вниз, отводя таз назад. Штанга должна двигаться вдоль ног. Опускайтесь до тех пор, пока не почувствуете растяжение в подколенных сухожилиях, но не ниже уровня, где спина начинает округляться.

Затем встаньте обратно в исходное положение, напрягая ягодицы и заднюю поверхность бёдер.

Во время упражнения важно не округлять спину.

Уточнения

Становая тя́га — базовое многосуставное упражнение, выполняемое обычно со штангой (а также с гантелью или гирей), удерживаемыми обеими руками. Используется как элемент физической подготовки и является одной из соревновательных дисциплин в таких видах спорта как пауэрлифтинг и силовой экстрим. Применяется также в бодибилдинге для укрепления мышц ног и поясницы в приседаниях.



Штанга — спортивный снаряд в тяжёлой атлетике и силовом троеборье.

