Денис Глушаков отправился в дубль ФК Химки

Глушакова убрали из состава основы "Химок"

0:51 Your browser does not support the audio element. Спорт

Футболист Денис Глушков больше не будет выступать за основной состав подмосковного клуба "Химки". Его перевели в дубль команды.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Голубович, CC BY-SA 3.0

Бывший полузащитник сборной России сам об этом рассказал.

"Мне позвонил спортивный директор и сказал: в команде слишком много футболистов которых купили в трансферный период, а это значит большая конкуренция и слишком много игроков на занятиях", — заявил он.

Глушаков отметил, что по этой причине несколько игроков отправили в дубль.

37-летний футболист заявил, что ему ничего не останется, как "подчиниться решению клуба и передать опыт молодым игрокам "Химок".

Ранее в СМИ появилась информация, что Глушакова перевели из-за конфликта с главным тренером. Однако сам футболист это опроверг.

Уточнения

Дени́с Бори́сович Глушако́в (род. 27 января 1987, Миллерово, Ростовская область) — российский футболист, полузащитник клуба «Химки». Чемпион России в составе «Спартака» (2017), участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов. Входит в число 20 лидеров по количеству матчей за карьеру в чемпионатах России.



«Хи́мки» — российский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в Российской премьер-лиге. Основан 30 января 1997 года. Участник семи сезонов чемпионата России (2007—2009, 2020/21—2022/23, 2024/25). Двукратный финалист Кубка России (2004/05 и 2019/20). Двукратный победитель Первой лиги по футболу (2006 и 2023/24).

