Как нарастить массивные икроножные мышцы?

Тренировка икроножных мышц может быть важна для улучшения подвижности голеностопного сустава, чтобы помочь развить большую текучесть и взрывную силу нижней части тела. Это необходимо для бега и прыжков.
Это классическое упражнение — идеальное для парней, которые хотят нарастить икроножные мышцы. Вы сможете проработать мышцы в полном диапазоне движений, и для этого вам не понадобится специализированный тренажер.
Это упражнение идеально подходит для спортсменов, особенно баскетболистов, у которых могут быть некоторые проблемы с подвижностью икр.
Они не только улучшают ваше кардио, сжигают жир и помогают развить взрывную силу нижней части тела — эти движения также помогают наращивать ваши икры.
Это идеальное упражнение, которое вы можете выполнять в любое время: в качестве разминки или завершения, или даже как отдельное кардио, пишет портал Men’s Health.
Икроно́жная мышца (лат. Musculus gastrocnemius) — двуглавая мышца на задней поверхности голени человека. Расположена над камбаловидной мышцей, вместе с которой крепится к пятке через толстое ахиллово сухожилие.
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