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Как нарастить массивные икроножные мышцы?

Прыжки со скакалкой помогут накачать массивные икры
1:05
Спорт

Тренировка икроножных мышц может быть важна для улучшения подвижности голеностопного сустава, чтобы помочь развить большую текучесть и взрывную силу нижней части тела. Это необходимо для бега и прыжков.

Прыжки со скакалкой помогут накачать массивные икры
Фото: dvidshub.net by Sgt. Austin Hazard, PDM

Подъем на носки стоя

Это классическое упражнение — идеальное для парней, которые хотят нарастить икроножные мышцы. Вы сможете проработать мышцы в полном диапазоне движений, и для этого вам не понадобится специализированный тренажер.

Подъем на носки одной ногой в жиме ногами

Это упражнение идеально подходит для спортсменов, особенно баскетболистов, у которых могут быть некоторые проблемы с подвижностью икр. 

Прыжки со скакалкой 

Они не только улучшают ваше кардио, сжигают жир и помогают развить взрывную силу нижней части тела — эти движения также помогают наращивать ваши икры.

Это идеальное упражнение, которое вы можете выполнять в любое время: в качестве разминки или завершения, или даже как отдельное кардио, пишет портал Men’s Health.

Уточнения

Икроно́жная мышца (лат. Musculus gastrocnemius) — двуглавая мышца на задней поверхности голени человека. Расположена над камбаловидной мышцей, вместе с которой крепится к пятке через толстое ахиллово сухожилие.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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