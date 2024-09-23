Как правильно выполнять отжимания узким хватом

Способ, который облегчит упражнение "отжимания узким хватом"

1:35 Your browser does not support the audio element. Спорт

Отжимания узким хватом помогут прокачать мышцы трицепса. Это простое, базовое движение может оказаться сложнее, чем кажется, особенно если вы изучили распространенную технику.

Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale, CC BY-SA 4.0

Правильная техника выполнения:

Начните с положения высокой планки, как при стандартном отжимании, ладони должны быть на полу примерно на ширине плеч, а вес тела — на носках.

Напрягите лопатки, пресс и ягодицы, чтобы создать напряжение, и не отрывайте взгляд от пола, чтобы шея оставалась в нейтральном положении.

После этого сведите руки ближе друг к другу, чуть уже ширины плеч. Поверните локтевые сгибы вперед, чтобы задействовать широчайшие мышцы спины. Опустите грудь к полу, не допуская, чтобы локти расходились от туловища. Постарайтесь сформировать L-образную форму с руками в нижнем положении. Отожмитесь от пола и полностью выпрямите руки в верхней точке повторения.

"Как и любое хорошее отжимание, отжимание с узким хватом начинается с прочной техники планки. Чем жестче ваш торс и чем больше вы создаете прямую линию от плеч до ступней, тем большую нагрузку вам придется выжимать", — цитирует тренера Самуэля Men's Health.

По его словам, если ваш корпус провис, это означает, что вы не можете так сильно нагружать свои трицепсы. Поэтому начните с прочной планки и напрягайте пресс и ягодицы, чтобы она оставалась прочной на протяжении каждого повторения.

Уточнения

Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены). Возможно, с дополнительным отягощением. При выполнении упражнения задействован трицепс, большая грудная, дельтовидная, локтевая мышцы и плечевой пояс в целом.

