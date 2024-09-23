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Как правильно делать сплит-приседания?

Тренер назвал правильный способ выполнения сплит-приседаний
1:10
Спорт

Упражнения на одной ноге сложные для освоения. Делаете ли вы выпады или болгарские приседания вразбежку, чтобы накачать нижнюю часть тела, вам нужно учитывать баланс, силу и концентрацию. Начать стоит с самого простого одностороннего движения ноги: приседания на одну ногу.

Тренер назвал правильный способ выполнения сплит-приседаний
Фото: commons.wikimedia.org by Anonymous, PDM

Как выполнять сплит-приседания?

Поставьте пару гантелей на полу по обе стороны от себя. Опуститесь на одно колено, создавая углы в 90 градусов с обеими ногами. Слегка наклонитесь вперед.
Средняя часть стопы и пальцы задней ноги должны быть на полу. Ваши ноги должны быть параллельны друг другу. Смотрите прямо перед собой, чтобы держать шею в нейтральном положении.

Напрягите лопатки, пресс и ягодицы. Крепко возьмите гантели.

Напрягите заднюю ягодицу, чтобы встать и опуститесь обратно, но не ударяйте коленом об пол. Вместо этого сохраняйте равновесие и парите над полом, прежде чем снова встать, приводит слова тренера Самуэля портал Men's Health.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя. Приседание считается[кем?] одним из важнейших упражнений в силовом спорте, а также используется в качестве дополнительного в процессе подготовки спортсменов практически всех спортивных дисциплин.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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