Как правильно делать сплит-приседания?

Тренер назвал правильный способ выполнения сплит-приседаний

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Упражнения на одной ноге сложные для освоения. Делаете ли вы выпады или болгарские приседания вразбежку, чтобы накачать нижнюю часть тела, вам нужно учитывать баланс, силу и концентрацию. Начать стоит с самого простого одностороннего движения ноги: приседания на одну ногу.

Фото: commons.wikimedia.org by Anonymous, PDM

Как выполнять сплит-приседания?

Поставьте пару гантелей на полу по обе стороны от себя. Опуститесь на одно колено, создавая углы в 90 градусов с обеими ногами. Слегка наклонитесь вперед.

Средняя часть стопы и пальцы задней ноги должны быть на полу. Ваши ноги должны быть параллельны друг другу. Смотрите прямо перед собой, чтобы держать шею в нейтральном положении.

Напрягите лопатки, пресс и ягодицы. Крепко возьмите гантели.

Напрягите заднюю ягодицу, чтобы встать и опуститесь обратно, но не ударяйте коленом об пол. Вместо этого сохраняйте равновесие и парите над полом, прежде чем снова встать, приводит слова тренера Самуэля портал Men's Health.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя. Приседание считается[кем?] одним из важнейших упражнений в силовом спорте, а также используется в качестве дополнительного в процессе подготовки спортсменов практически всех спортивных дисциплин.

