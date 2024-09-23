Английского фаната наказали за избиение другого болельщика

Футбольный фанат Джон Во получил запрет на посещение матчей на три года после драки на Евро-2024.
Англичанин сломал челюсть и нос другому болельщику после матча с сербами.
Для того, чтобы найти яростного фаната, британские полицейские впервые применили технологию распознавания лиц на зарубежном турнире.
Хулигана удалось найти. Теперь он еще и бессрочно отстранен от Клуба английских болельщиков-путешественников, пишет РИА Новости Спорт.
Сборная Англии по футболу (англ. England national football team) представляет Англию в международных матчах и турнирах по футболу. Управляющая организация — Футбольная ассоциация Англии.
Специалисты советуют заранее задуматься, прежде чем воплощать в жизнь дизайнерские идеи, которые могут быстро потерять свою актуальность.