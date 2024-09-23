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Английского фаната наказали за избиение другого болельщика

Болельщик сборной Англии наказан за жестокое избиение после матча
0:32
Спорт

Футбольный фанат Джон Во получил запрет на посещение матчей на три года после драки на Евро-2024.

Болельщик сборной Англии наказан за жестокое избиение после матча
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Dahlstrøm Nielsen, CC BY-SA 4.0

Англичанин сломал челюсть и нос другому болельщику после матча с сербами.

Для того, чтобы найти яростного фаната, британские полицейские впервые применили технологию распознавания лиц на зарубежном турнире.

Хулигана удалось найти. Теперь он еще и бессрочно отстранен от Клуба английских болельщиков-путешественников, пишет РИА Новости Спорт.

Уточнения

Сборная Англии по футболу (англ. England national football team) представляет Англию в международных матчах и турнирах по футболу. Управляющая организация — Футбольная ассоциация Англии.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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