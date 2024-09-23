Тарасова прокомментировала слова Глушенкова о работе в сборной России

Тарасова назвала Глушенкова избалованным

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова полузащитника "Зенита" Максима Глушенкова о работе в сборной России по футболу.

Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев, CC BY-SA 3.0

Он назвал неинтересными нынешних соперников национальной команды.

"Футболисты у нас избалованные, Глушенков — один из таких. Для любого спортсмена выступление за сборную должно быть честью", — цитирует Тарасову РБК Спорт.

Ранее Глушенков в интервью спортивному комментатору Нобелю Арустамяну сказал, что ему интереснее потренироваться с бразильцами своего клуба, чем играть за сборную России с такими соперниками, как вьетнамцы.

Уточнения

Татья́на Анато́льевна Тара́сова (род. 13 февраля 1947, Москва, СССР) — советский и российский тренер по фигурному катанию.



Макси́м Алекса́ндрович Глушенко́в (род. 28 июля 1999, Смоленск) — российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и сборной России.

