Глава Зенита назвал причину ухода Марио Фернандеса

Медведев рассказал, почему Фернандес покинул "Зенит"

1:01 Your browser does not support the audio element. Спорт

Футбольный клуб "Зенит" не продлил контракт с бывшим защитником сборной России Марио Фернандесом. Причину этому назвал председатель правления команды Александр Медведев.

Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов, CC BY-SA 3.0

У Фернандеса были медицинские показания — ему запретили тренироваться.

"Мы все надеялись, что травма позволит ему вернуться на профессиональный уровень. Он все для этого делал, работал в три раза больше, чем работают все остальные. У него была мечта вернуться на прежний уровень", — заявил глава "Зенита".

Он добавил, что клуб хотел продлить контракт с этим игроком, однако этому помешали показания врача.

Бразильский футболист до 2022 года выступал за ЦСКА, потом он приостановил контакт и уехал на родину. Летом 2023-го Фернандес перешел в "Зенит".

Он сыграл за петербургскую команду 18 матчей и в июле ушел из клуба, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Ма́рио Фиге́йра Ферна́ндес (порт.-браз. Mário Figueira Fernandes; бразильский португальский: [ˈmarʲɪo fʲɪˈɡʲejrə fʲɪrˈnandɨs]; род. 19 сентября 1990, Сан-Каэтану-ду-Сул, Сан-Паулу), или же просто Ма́рио Ферна́ндес (порт.-браз. Mário Fernandes) — российский и бразильский футболист, защитник. Заслуженный мастер спорта России (2018).





Алекса́ндр Ива́нович Медве́дев (род. 14 августа 1955, Шахтёрск, Сахалинская область) — российский управленец. С 2019 года — президент футбольного клуба «Зенит». С 14 июля 2023 года — председатель совета директоров хоккейного СКА.

