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Фигуристка Мазинг стала жертвой насилия

Эстонская фигуристка Мазинг заявила, что её изнасиловали
1:04
Спорт

Фигуристка Солен Мазинг из Эстонии сообщила, что её изнасиловали. В своих аккаунтах в соцсетях спортсменка написала, что оказалась жертвой другого спортсмена.

Эстонская фигуристка Мазинг заявила, что её изнасиловали
Фото: Self-photographed by Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

"Я никогда не забуду те соревнования в прошлом сезоне. Казалось, все шло как обычно, пока всё не изменилось. В тот день я подверглась сексуальному насилию со стороны другого спортсмена", — рассказала эстонская фигуристка.

По её словам, это случай "заморозил" время, а вместе с ним и её голос. Мазинг молчала неделями, запертая в одиночестве.

При этом имени насильника и то, когда преступление было совершено, 21-летняя девушка не раскрыла.

Спортсменка выступает с Марко Гайдаенко в танцах на льду. Вместе они являются двукратными чемпионами Эстонии, в сезоне-2021/22 они выиграли бронзовую медаль на юниорском этапе Гран-при во Франции, пишет "РБК Спорт".

Мазинг добавила, что виновник не останется без наказания.

Уточнения

Чемпиона́т Евро́пы по фигу́рному ката́нию 2022 — соревнование среди фигуристов европейских стран в сезоне 2021/2022 годов. Соревнование во второй раз проходило в эстонской столице Таллине с 10 по 16 января 2022 года, на арене спортивного комплекса «Тондираба». Спортсмены выступали в категориях мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцах на льду.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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