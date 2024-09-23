Макс Ферстаппен поругался матом на пресс-конференции

Чемпиона Формулы-1 наказали за мат на пресс-конференции

0:54 Your browser does not support the audio element. Спорт

Международная автомобильная федерация (FIA) наказала действующего чемпиона "Формулы-1" из Нидерландов Макса Ферстаппена из команды Red Bull за мат на официальной пресс-конференции.

Фото: U.S. Navy photo by Mate Johnny Bivera. is licensed under Общественное достояние

Она прошла 19 сентября.

Пилот заявил, что его болид провалился в квалификации на недавнем Гран-при в Баку после смены настроек. Он употребил матерное слово на английском, пишет РБК Спорт.

Фермтаппега признали виновным в нарушении одного из пунктов кодекса FIA.

"Макс использовал для описания своего болида слова, которые обычно считаются "грубыми" или могут "оскорбить", — говорится в решении FIA.

Стюарды назначили гонщику за высказывание более суровое наказание, чем ранее. Ферстаппену теперь предстоит "определенная работа, представляющая общественный интерес".

Уточнения

Ма́кс Эми́лиан Ферста́ппен (нидерл. Max Emilian Verstappen; род. 30 сентября 1997, Хасселт, Бельгия) — потомственный нидерландский автогонщик. Пилот команды «Ред Булл Рейсинг» «Формулы-1».

