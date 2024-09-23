Макс Ферстаппен поругался матом на пресс-конференции

Международная автомобильная федерация (FIA) наказала действующего чемпиона "Формулы-1" из Нидерландов Макса Ферстаппена из команды Red Bull за мат на официальной пресс-конференции.
Она прошла 19 сентября.
Пилот заявил, что его болид провалился в квалификации на недавнем Гран-при в Баку после смены настроек. Он употребил матерное слово на английском, пишет РБК Спорт.
Фермтаппега признали виновным в нарушении одного из пунктов кодекса FIA.
"Макс использовал для описания своего болида слова, которые обычно считаются "грубыми" или могут "оскорбить", — говорится в решении FIA.
Стюарды назначили гонщику за высказывание более суровое наказание, чем ранее. Ферстаппену теперь предстоит "определенная работа, представляющая общественный интерес".
Ма́кс Эми́лиан Ферста́ппен (нидерл. Max Emilian Verstappen; род. 30 сентября 1997, Хасселт, Бельгия) — потомственный нидерландский автогонщик. Пилот команды «Ред Булл Рейсинг» «Формулы-1».
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