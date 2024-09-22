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Тренер Лукинов назвал альтернативы штанге

Чем можно заменить штангу?
1:15
Спорт

Иногда возникают ситуации, когда нет возможности пойти в тренажерный зал. Что делать, если вы в зале тягали штангу, но дома у вас нет такой возможности? Чем заменить такой утяжелитель? На эти вопросы ответил фитнес-тренер Джон Лукинов на примере упражнения "румынская тяга".

Чем можно заменить штангу?
Фото: flickr.com by Марк Себастьян, CC BY-SA 2.0

Чаще всего это упражнение выполняют со штангой или бодибаром, но есть и другие варианты.

Во-первых, штангу можно заменить гантелями. Они позволят вам более свободно контролировать движение и могут быть удобнее для новичков. В домашних условиях можно заменить даже бутылками с водой.

Во-вторых, это гири.

"Отличный вариант для увеличения нагрузки на ягодицы и подколенные сухожилия", — цитирует Лукинова "Чемпионат".

В-третьих, это эспандеры или резинки. Их можно применить для создания дополнительного сопротивления.

Четвёртая альтернатива штанге — тренажёр Смита. Он поможет выполнять тягу с более стабильной траекторией движения.

Тренер посоветовал качать мышцы только с правильной техникой, поскольку именно таким образом можно добиться здорового и гармоничного тела.

Уточнения

Становая тя́га — базовое многосуставное упражнение, выполняемое обычно со штангой (а также с гантелью или гирей), удерживаемыми обеими руками. Используется как элемент физической подготовки и является одной из соревновательных дисциплин в таких видах спорта как пауэрлифтинг и силовой экстрим. Применяется также в бодибилдинге для укрепления мышц ног и поясницы в приседаниях.

Шта́нга (от нем. Stange — «стержень, прут») — спортивный снаряд для поднятия веса в тяжёлой атлетике и пауэрлифтинге.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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