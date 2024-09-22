Боксёра Джошуа впервые нокаутировали

Впервые в истории британца Энтони Джошуа нокаутировали

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Британец Даниель Дюбуа в пятом раунде нокаутировал боксёра Энтони Джошуа. Ранее никому не удавалось этого сделать.

Фото: wikimapia by Kru Tony Moore, CC BY-SA 4.0

Бой продлился пять раундов. Дюбуа доминировал четыре раунда, отправив Джошуа пару раз в нокдаун.

Кстати, в 2018–2021 годах Джошуа владел чемпионскими поясами четырех организаций. Теперь у него нет ни одного пояса.

Из чемпионского пула Джошуа выбил Александр Усик, которому британец проиграл дважды. После у Джошуа не было соперников экстра-класса, пишет РБК Спорт.

Ранее Дюбуа завоевал чемпионский пояс IBF, от которого отказался украинский боксёр Александр Усик.

Уточнения

Энтони Олувафеми Оласени Джошуа (англ. Anthony Oluwafemi Olaseni Joshua; 15 октября 1989, Уотфорд, Хартфордшир, Англия, Великобритания) — британский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории.



Даниель Дюбуа (англ Daniel Dubois; род. 6 сентября 1997, Лондон, Англия, Великобритания) — английский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории.



Алекса́ндр Алекса́ндрович У́сик (укр. Олександр Олександрович Усик; род. 17 января 1987, Симферополь, Украинская ССР, СССР) — непобеждённый украинский боксёр-профессионал, абсолютный чемпион мира по боксу, выступающий в первой тяжёлой и тяжёлой весовых категориях.

