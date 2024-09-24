Медведев: то, что сказал Глушенков про матч с Вьетнамом, признаёт и сам Карпин

Глава правления "Зенита" Медведев признался, что не видит ничего оскорбительного в словах Глушенкова

1:34 Your browser does not support the audio element. Спорт

Ситуация с заявлениями игрока "Зенита" Максима Глушенкова вызвала значительный резонанс. В центре обсуждения оказались его слова о том, что он предпочитает тренировки с легионерами "Зенита" играм против сборной Вьетнама.

Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев, CC BY-SA 3.0

Александр Медведев, председатель правления "Зенита", выразил мнение, что в этих словах нет ничего оскорбительного для российской сборной и страны. Он подчеркнул, что Глушенков лишь указал на проблему, о которой ранее говорил главный тренер сборной России Валерий Карпин: трудности в поиске команд соответствующего уровня для товарищеских матчей.

По словам Медведева, в России иногда склонны видеть проблемы там, где их нет. Заявление Глушенкова, по его мнению, касается только разницы в спортивном уровне и не несет в себе неуважения к национальной команде.

"Единственное, что сказал Максим: играть против Вьетнама или Таиланда ему менее интересно, чем тренироваться с одноклубниками. Это лишь отражает факт, признанный, в том числе, самим Валерием Карпиным: к сожалению, нам очень трудно находить подходящих по спортивному уровню спарринг-партнеров", — сказал Медведев в разговоре с "РБ Спорт".

Сам Глушенков дебютировал за сборную России в 2022 году, приняв участие в двух товарищеских матчах — против Киргизии и Катара. В августе 2023 года он отметил свою готовность приезжать в сборную при вызове.

Уточнения

Макси́м Алекса́ндрович Глушенко́в (род. 28 июля 1999, Смоленск) — российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и сборной России.



Алекса́ндр Ива́нович Медве́дев (род. 14 августа 1955, Шахтёрск, Сахалинская область) — российский управленец. С 2019 года — президент футбольного клуба «Зенит». С 14 июля 2023 года — председатель совета директоров хоккейного СКА.

