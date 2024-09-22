Махачев и Нурмагомедов поддерживают "Динамо" Махачкала

Газизов рассказал, в чем проявляется поддержка "Динамо" Махачкала от Хабиба

0:44 Your browser does not support the audio element. Спорт

Гендиректор махачкалинского футбольного клуба "Динамо" Шамиль Газизов назвал очень значимой поддержку сборной со стороны чемпионов UFC Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.

Фото: .kremlin.ru by Администрация Президента РФ, CC BY 4.0

Они болеют за дагестанскую команду.

"Хабиб и Ислам Махачев помогают даже своим присутствием. Такого уровня люди оказывают нам огромную поддержку своим отношением. Заходя к ребятам в раздевалку, они делают намного больше, чем деньги", — цитирует руководителя клуба "РБ Спорт".

После восьми матчей Российской Премьер-Лиги "Динамо" Махачкала набрал девять очков и сейчас занимает 9 место в турнирной таблице.

Уточнения

Хаби́б Абдулмана́пович Нурмагоме́дов (авар. ГӀабдулманапил ХӀабиб НурмухӀамадов; род. 20 сентября 1988, Сильди, Дагестанская АССР) — российский боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой UFC.



Исла́м Рамаза́нович Маха́чев (род. 27 октября 1991, Махачкала, Дагестанская АССР) — российский боец смешанных боевых искусств дагестанского происхождение, выступающий под эгидой UFC в лёгком весе.



«Дина́мо» — российский футбольный клуб из Махачкалы. Основан в 1927 году.

