Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ГАИ придумала новую ловушку для водителей с несоответствием знаков и разметки
Британские ученые испытали инновационный метод борьбы с раком костей
Хирург Краюшкин: подобрать размер и форму импланта для увеличения груди помогает ИИ
Второе дыхание для осенних листьев: как дачники находят им применение вместо сжигания
Учёные: некоторые виды орехов и жирной рыбы снизят холестерин в крови за 24 дня
Секреты мягкой говядины: как сохранить сочность при жарке
ГАИ разъяснила, какой штраф грозит за замену шильдика на машине
Дипломаты разбираются: российских туристов заперли на пароме в Южной Корее
Ошибки в уходе за кожей после 40 лет: советы косметолога

Махачев и Нурмагомедов поддерживают "Динамо" Махачкала

Газизов рассказал, в чем проявляется поддержка "Динамо" Махачкала от Хабиба
0:44
Спорт

Гендиректор махачкалинского футбольного клуба "Динамо" Шамиль Газизов назвал очень значимой поддержку сборной со стороны чемпионов UFC Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.

Газизов рассказал, в чем проявляется поддержка "Динамо" Махачкала от Хабиба
Фото: .kremlin.ru by Администрация Президента РФ, CC BY 4.0

Они болеют за дагестанскую команду.

"Хабиб и Ислам Махачев помогают даже своим присутствием. Такого уровня люди оказывают нам огромную поддержку своим отношением. Заходя к ребятам в раздевалку, они делают намного больше, чем деньги", — цитирует руководителя клуба "РБ Спорт".

После восьми матчей Российской Премьер-Лиги "Динамо" Махачкала набрал девять очков и сейчас занимает 9 место в турнирной таблице.

Уточнения

Хаби́б Абдулмана́пович Нурмагоме́дов (авар. ГӀабдулманапил ХӀабиб НурмухӀамадов; род. 20 сентября 1988, Сильди, Дагестанская АССР) — российский боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой UFC.

Исла́м Рамаза́нович Маха́чев (род. 27 октября 1991, Махачкала, Дагестанская АССР) — российский боец смешанных боевых искусств дагестанского происхождение, выступающий под эгидой UFC в лёгком весе. 

«Дина́мо» — российский футбольный клуб из Махачкалы. Основан в 1927 году. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Как одна деталь на чемодане может уберечь ваши данные: совет от стюардессы

Стюардесса рассказала, что пассажирам следует переворачивать вкладыш с личными данными на обратную сторону.

Стюардесса раскрыла необычный способ повысить безопасность в путешествиях
Хозяйки рассказали, как сохранить чистоту окон на несколько месяцев
Раскрыт способ продлить чистоту окон на несколько месяцев с помощью простого раствора
Лавровый лист вместо химии: как избавиться от тараканов натуральным способом
Секрет ресторанной яичницы: добавьте воду и удивитесь результату
Вместо крылатой ракеты JASSM-XR Пентагон обещает Киеву AGM-154 JSOW Дмитрий Плотников Почему Hamster Combat выплатит только 2000 рублей за полгода "тапания" Олег Володин
Чемодан в плёнке: стоит ли прибегать к такой мере предосторожности?
5 идеальных деревьев для посадки вокруг выгребной ямы
Новый стандарт красоты: чем аквапилинг покорил мир ухода за лицом
Новый стандарт красоты: чем аквапилинг покорил мир ухода за лицом
Последние материалы
ГАИ придумала новую ловушку для водителей с несоответствием знаков и разметки
Британские ученые испытали инновационный метод борьбы с раком костей
Хирург Краюшкин: подобрать размер и форму импланта для увеличения груди помогает ИИ
Второе дыхание для осенних листьев: как дачники находят им применение вместо сжигания
Газизов рассказал, в чем проявляется поддержка "Динамо" Махачкала от Хабиба
Учёные: некоторые виды орехов и жирной рыбы снизят холестерин в крови за 24 дня
Секреты мягкой говядины: как сохранить сочность при жарке
ГАИ разъяснила, какой штраф грозит за замену шильдика на машине
Дипломаты разбираются: российских туристов заперли на пароме в Южной Корее
Ошибки в уходе за кожей после 40 лет: советы косметолога
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.