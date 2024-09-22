Бой Волкова и Гана перенесли

Из-за травмы Волкова его бой с Ганом перенесли

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Поединок экс-обладателя "временного" титула UFC в тяжёлом весе из Франции Сириля Гана и россиянина Александра Волкова пришлось перенести.

Фото: flickr.com by Eric Langley, CC BY 2.0

Причиной этому стала травма нашего спортсмена. Волков получил ее при подготовку к бою с французом.

Поединок должен был состояться 26 октября в Абу-Даби. Его перенесли на 7 декабря в Лас-Вегас, пишет французское издание La Sueur.

Кстати, последний бой Волкова прошел не так давно — в июне этого года. Он победил Сергея Павловича.

Француз последний раз дрался год назад. Тогда он выиграл Сергея Спивака.

Уточнения

Сирил Ган (фр. Ciryl Gane; род. 6 мая 1990 года) — французский боец смешанного стиля, представитель тяжёлой весовой категории.



Алекса́ндр Евге́ньевич Во́лков (род. 24 октября 1988, Москва, СССР) — российский боец смешанного стиля. Бывший чемпион Bellator в тяжёлом весе.



Серге́й Влади́мирович Павло́вич (род. 13 мая 1992, Орловский, Ростовская область) — российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC в тяжёлой весовой категории.

