Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как отмена системы "всё включено" изменит отдых российских туристов в Турции?
Автомеханик объяснил, почему даже атмосферный мотор опасно глушить сразу после поездки
Готовим восхитительные котлеты из крабовых палочек с сыром
Психолог: стресс может вызывать тревожность перед сном
На создание отечественной спутниковой группировки подобной Starlink: потребуется 445 млрд рублей
Способы дезинфекции системы кондиционирования в автомобиле
"Газпром" снизил прокачку газа в Европу через Украину
NHB: восприятие объектов человеком куда сложнее, чем считалось ранее
Как укрепить иммунитет осенью с помощью питания

Бой Волкова и Гана перенесли

Из-за травмы Волкова его бой с Ганом перенесли
0:41
Спорт

Поединок экс-обладателя "временного" титула UFC в тяжёлом весе из Франции Сириля Гана и россиянина Александра Волкова пришлось перенести.

Из-за травмы Волкова его бой с Ганом перенесли
Фото: flickr.com by Eric Langley, CC BY 2.0

Причиной этому стала травма нашего спортсмена. Волков получил ее при подготовку к бою с французом.

Поединок должен был состояться 26 октября в Абу-Даби. Его перенесли на 7 декабря в Лас-Вегас, пишет французское издание La Sueur.

Кстати, последний бой Волкова прошел не так давно — в июне этого года. Он победил Сергея Павловича.

Француз последний раз дрался год назад. Тогда он выиграл Сергея Спивака.

Уточнения

Сирил Ган (фр. Ciryl Gane; род. 6 мая 1990 года) — французский боец смешанного стиля, представитель тяжёлой весовой категории. 

Алекса́ндр Евге́ньевич Во́лков (род. 24 октября 1988, Москва, СССР) — российский боец смешанного стиля. Бывший чемпион Bellator в тяжёлом весе.

Серге́й Влади́мирович Павло́вич (род. 13 мая 1992, Орловский, Ростовская область) — российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC в тяжёлой весовой категории.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Как одна деталь на чемодане может уберечь ваши данные: совет от стюардессы

Стюардесса рассказала, что пассажирам следует переворачивать вкладыш с личными данными на обратную сторону.

Стюардесса раскрыла необычный способ повысить безопасность в путешествиях
Хозяйки рассказали, как сохранить чистоту окон на несколько месяцев
Раскрыт способ продлить чистоту окон на несколько месяцев с помощью простого раствора
Лавровый лист вместо химии: как избавиться от тараканов натуральным способом
Секрет ресторанной яичницы: добавьте воду и удивитесь результату
ЗРК "Тор-М2". Российский эффективный небесный щит ближнего боя Дмитрий Плотников Почему Hamster Combat выплатит только 2000 рублей за полгода "тапания" Олег Володин
Чемодан в плёнке: стоит ли прибегать к такой мере предосторожности?
5 идеальных деревьев для посадки вокруг выгребной ямы
Новый стандарт красоты: чем аквапилинг покорил мир ухода за лицом
Новый стандарт красоты: чем аквапилинг покорил мир ухода за лицом
Последние материалы
Психолог: стресс может вызывать тревожность перед сном
На создание отечественной спутниковой группировки подобной Starlink: потребуется 445 млрд рублей
Способы дезинфекции системы кондиционирования в автомобиле
"Газпром" снизил прокачку газа в Европу через Украину
NHB: восприятие объектов человеком куда сложнее, чем считалось ранее
Как укрепить иммунитет осенью с помощью питания
Испанские курорты вводят "правило шести напитков" для борьбы с пьянством туристов
Спасите свой урожай: осенняя борьба с проволочниками
Как правильно поддерживать организм в межсезонье
Нутрициолог Стасюк не советует начинать утро с белого хлеба, бекона или кофе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.