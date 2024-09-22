Мостовой пошутил, что Абаскаль будет у него стажироваться

Экс-футболист "Спартака" Александр Мостовой эмоционально воспринял новость о приезде бывшего тренера московского клуба Гильермо Абаскаля в Москву.
"О, Абаскаль приехал в Москву? Ничего себе! Это я его пригласил. Будет проходить у меня стажировку", — пошутил футболист.
Напомним, что Абаскаль тренировал "Спартак" с июня 2022 по апрель 2024 года. За это время красно-белые провели 74 матча во всех турнирах, 36 раз выиграли.
После ухода из "Спартака" Абаскаль возглавил "Гранаду" с июля по сентябрь этого года, пишет "Чемпионат".
Гилье́рмо Абаска́ль Пе́рес (исп. Guillermo Abascal Pérez; род. 13 апреля 1989, Севилья) — испанский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции нападающего.
Алекса́ндр Влади́мирович Мостово́й (род. 22 августа 1968, Ломоносов, Ленинградская область, РСФСР, СССР) — советский и российский футболист, полузащитник. Считается одним из лучших футболистов в истории сборной России. Имеет гражданство Португалии.
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