Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как укрепить иммунитет осенью с помощью питания
Испанские курорты вводят "правило шести напитков" для борьбы с пьянством туристов
Спасите свой урожай: осенняя борьба с проволочниками
Как правильно поддерживать организм в межсезонье
Нутрициолог Стасюк не советует начинать утро с белого хлеба, бекона или кофе
Последствия наводнения в Польше оценили почти в 1 миллиард долларов
OpenAI грозит блокировкой за любопытство к новой нейросети Strawberry
Что добавить в пельмени для нового вкуса
В Англии мальчика с аутизмом не пустили в самолёт

Мостовой пошутил, что Абаскаль будет у него стажироваться

Мостовой: это я пригласил Абаскаля в Москву
0:43
Спорт

Экс-футболист "Спартака" Александр Мостовой эмоционально воспринял новость о приезде бывшего тренера московского клуба Гильермо Абаскаля в Москву.

Мостовой: это я пригласил Абаскаля в Москву
Фото: freepik.com by pikisuperstar, PDM

"О, Абаскаль приехал в Москву? Ничего себе! Это я его пригласил. Будет проходить у меня стажировку", — пошутил футболист.

Напомним, что Абаскаль тренировал "Спартак" с июня 2022 по апрель 2024 года. За это время красно-белые провели 74 матча во всех турнирах, 36 раз выиграли.

После ухода из "Спартака" Абаскаль возглавил "Гранаду" с июля по сентябрь этого года, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Гилье́рмо Абаска́ль Пе́рес (исп. Guillermo Abascal Pérez; род. 13 апреля 1989, Севилья) — испанский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции нападающего.

Алекса́ндр Влади́мирович Мостово́й (род. 22 августа 1968, Ломоносов, Ленинградская область, РСФСР, СССР) — советский и российский футболист, полузащитник. Считается одним из лучших футболистов в истории сборной России. Имеет гражданство Португалии.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Раскрыт способ продлить чистоту окон на несколько месяцев с помощью простого раствора

Опытные хозяйки давно знают один секрет, который поможет продлить чистоту окон без лишних затрат. Всё, что нужно — это воспользоваться простым раствором.

Хозяйки рассказали, как сохранить чистоту окон на несколько месяцев
Стюардесса раскрыла необычный способ повысить безопасность в путешествиях
Как одна деталь на чемодане может уберечь ваши данные: совет от стюардессы
Лавровый лист вместо химии: как избавиться от тараканов натуральным способом
Чемодан в плёнке: стоит ли прибегать к такой мере предосторожности?
ЗРК "Тор-М2". Российский эффективный небесный щит ближнего боя Дмитрий Плотников Почему Hamster Combat выплатит только 2000 рублей за полгода "тапания" Олег Володин
Секрет ресторанной яичницы: добавьте воду и удивитесь результату
5 идеальных деревьев для посадки вокруг выгребной ямы
Что происходит с турбиной при длительной стоянке на холостом ходу
Что происходит с турбиной при длительной стоянке на холостом ходу
Последние материалы
Нутрициолог Стасюк не советует начинать утро с белого хлеба, бекона или кофе
Мостовой: это я пригласил Абаскаля в Москву
Последствия наводнения в Польше оценили почти в 1 миллиард долларов
OpenAI грозит блокировкой за любопытство к новой нейросети Strawberry
Что добавить в пельмени для нового вкуса
В Англии мальчика с аутизмом не пустили в самолёт
Когда стоит менять масло в коробке передач, и как избежать поломок
Осенняя подготовка чеснока: как замачивание ускоряет укоренение
Как избежать ошибок после увеличения губ: советы эксперта
Почему выгодно оформлять ипотеку на 30 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.