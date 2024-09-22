Кто выиграет: "Ростов" или "Динамо" Махачкала

Комментатор чемпионата РФ по футболу и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч 9-го тура РПЛ "Ростов" — "Динамо" Махачкала.
Он считает, что больше шансов у подопечных Валерия Карпина.
Ставка: победа "Ростова" и ТМ 4.5 за 1.85.
"Команды находятся рядом в турнирной таблице. Махачкалинцы с 0:2 ушли в Кубке в матче с московским "Динамо", и вообще мало пропускают, но и мало забивают. А "Ростов" наоборот, много забивает, но и пропускает", — цитирует комментатора "Чемпионат".
По его словам, и "Ростов" и "Динамо" Махачкала показывают энергичный, выносливый футбол, но у "Ростова" повыше уровень мастерства.
"Может быть, организация игры получше махачкалинцев, но я думаю, что мастера здесь возьмут верх. "Ростов" выиграет и тотал меньше 4.5" за 1.85 — мой прогноз на эту встречу", — заявил Генич.
Матч пройдет на ростовском стадионе. Начало 22 сентября в 16:30.
Константи́н Миха́йлович Ге́нич (род. 3 января 1978, Иркутск) — российский футбольный журналист и телекомментатор, ранее футболист.
Вале́рий Гео́ргиевич Ка́рпин (род. 2 февраля 1969, Нарва) — российский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника.
«Дина́мо» — российский футбольный клуб из Махачкалы. Основан в 1927 году.
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