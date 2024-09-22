Кто выиграет: "Ростов" или "Динамо" Махачкала

Константин Генич сделал прогноз на матч "Ростов" против "Динамо" Махачкала

1:15 Your browser does not support the audio element. Спорт

Комментатор чемпионата РФ по футболу и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч 9-го тура РПЛ "Ростов" — "Динамо" Махачкала.

Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, CC BY-SA 4.0

Он считает, что больше шансов у подопечных Валерия Карпина.

Ставка: победа "Ростова" и ТМ 4.5 за 1.85.

"Команды находятся рядом в турнирной таблице. Махачкалинцы с 0:2 ушли в Кубке в матче с московским "Динамо", и вообще мало пропускают, но и мало забивают. А "Ростов" наоборот, много забивает, но и пропускает", — цитирует комментатора "Чемпионат".

По его словам, и "Ростов" и "Динамо" Махачкала показывают энергичный, выносливый футбол, но у "Ростова" повыше уровень мастерства.

"Может быть, организация игры получше махачкалинцев, но я думаю, что мастера здесь возьмут верх. "Ростов" выиграет и тотал меньше 4.5" за 1.85 — мой прогноз на эту встречу", — заявил Генич.

Матч пройдет на ростовском стадионе. Начало 22 сентября в 16:30.

Уточнения

Константи́н Миха́йлович Ге́нич (род. 3 января 1978, Иркутск) — российский футбольный журналист и телекомментатор, ранее футболист.



Вале́рий Гео́ргиевич Ка́рпин (род. 2 февраля 1969, Нарва) — российский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника.



«Дина́мо» — российский футбольный клуб из Махачкалы. Основан в 1927 году.

