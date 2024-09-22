Как вы яхту назовёте. В Подмосковье прошла парусная регата "Кубок 6МХ"

В подмосковных Мытищах прошли традиционные гонки яхт

1:18 Your browser does not support the audio element. Спорт

В эти выходные в подмосковных Мытищах на местном водохранилище прошла парусная регата "Кубок 6МХ".

Фото: Плотников Дмитрий Pravda.Ru by Дмитрий Плотников

26 экипажей показали свои морские навыки. Среди яхтсменов были бизнесмены, промышленники, маркетологи, инженеры, научные сотрудники, блогеры и депутаты, а также команда с космонавтом и сотрудниками космической отрасли.

"У нас в регате участвуют процентов на 70 — не спортсмены, а предприниматели и менеджеры, сотрудники промышленных предприятий страны", — рассказывает один из организаторов состязаний Алексей Ткаченко.

Отрадно, что в соревнованиях принимали участие и люди с ограниченными возможностями. Корреспондент Pravda.Ru был любезно приглашён на регату.

"Мы с семьёй под большим впечатлением от регаты и очарованы красотой данного вида спорта! Оказалось, что это действительно завораживающая и романтическая спортивная дисциплина. Приятно удивило, что парусным спортом занимаются даже люди с ограниченными возможностями — это действительно достойно уважения и является примером для остальных людей, кто ещё не выбрал себе занятия по душе", — рассказывает пришедший на регату зритель Тимофей Борисов.

Парусная регата в Подмосковье