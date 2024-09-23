Прогулки на свежем воздухе: как они влияют на психическое и физическое здоровье

Преимущества прогулок на свежем воздухе

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Задействование мышц, равновесие и координация

Неудивительно, что прогулки на свежем воздухе имеют ряд дополнительных преимуществ помимо физических, но есть уникальные преимущества для вашего тела.

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Ходьба по неровной поверхности повышает координацию, мышечную силу, равновесие и качество жизни, помогая развивать моторику.

Психические, эмоциональные и когнитивные преимущества

Несмотря на множество физических преимуществ, многие люди забывают об умственной и эмоциональной поддержке, которую может оказать вам ходьба.

Множество исследований показывают, что пребывание на свежем воздухе снижает уровень стресса, повышает настроение, память, уменьшает беспокойство, усиливает чувство спокойствия и креативности.

Воздействие солнечного света

Солнце стимулирует выработку витамина D в организме, который имеет множество преимуществ для здоровья.

Естественный яркий свет повышает бодрость и настраивает вас на спокойный сон. Прогулки на солнце, особенно по утрам, — отличный способ поддержать свой естественный ритм и качество сна.

Уточнения

Ходьбá — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляют в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.





Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).

