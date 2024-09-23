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Тренируйся как профи: как быстро накачать большие руки

Как накачать большие руки
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Спорт

Чтобы накачать большие руки, важно сосредоточиться на комплексных упражнениях, которые прорабатывают как бицепсы, так и трицепсы.

Как накачать большие руки
Фото: Own work by Shtarka1, CC BY-SA 4.0

Основные упражнения, такие как подтягивания, сгибания рук со штангой и французский жим, эффективно нацелены на эти мышцы. Не забывайте про прогрессию — увеличивайте вес или количество повторений, чтобы мышцы постоянно адаптировались и росли.

Важно уделять внимание правильной технике выполнения, чтобы минимизировать риск травм и максимально задействовать целевые группы мышц.

Не менее важно давать рукам время на восстановление — тренируйте их не чаще 2-3 раз в неделю и обязательно включайте в рацион достаточное количество белка.

Уточнения

Мы́шцы  — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Спорт  — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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