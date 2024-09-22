Похудеть после 50 вполне реально: вам помогут эти простые упражнения

5 лучших ежедневных упражнений для женщин старше 50 лет для похудения

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Приседания с собственным весом

Приседания с собственным весом являются отличным упражнением для женщин старше 50 лет, потому что они помогают улучшить силу нижней части тела, баланс и способствуют потере жира. Они задействуют несколько групп мышц, что делает их высокоэффективным сложным движением

Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale, CC BY 4.0

Чтобы выполнять приседания с собственным весом, встаньте, ноги на ширине бедер, пальцы ног слегка направлены наружу. Держите грудь поднятой, а плечи отведенными назад для хорошей осанки. Начните приседание, отведя бедра назад и согнув ноги в коленях. Опустите тело так, чтобы бедра были параллельны земле, следя за тем, чтобы колени не выходили за пальцы ног. Повторите от 12 до 15 повторений.

Планка

Следующим в нашем списке ежедневных упражнений для женщин старше 50 лет для похудения является планка. Это упражнение укрепляет мышцы кора, улучшает осанку и помогает похудеть, задействуя все тело.

Чтобы выполнить планку, начните с положения отжимания, положив руки прямо под плечи. Вы также можете опуститься на предплечья. Задействуйте корпус и держите тело по прямой линии от головы до пяток. Удерживайте это положение. Дышите ровно и старайтесь удерживать планку от 30 до 60 секунд.

Выпады при ходьбе

Выпады при ходьбе нацелены на ноги и ягодицы, улучшая равновесие и координацию.

Чтобы выполнить выпады при ходьбе, встаньте, ноги на ширине бедер. Сделайте шаг вперед правой ногой, следя за тем, чтобы колено не выходило за пальцы ног. Опустите тело до тех пор, пока оба колена не будут согнуты под углом 90 градусов. Протолкнитесь правой пяткой, чтобы встать обратно, и выведите левую ногу вперед. Продолжайте чередовать ноги, делая шаг с каждым выпадом. Повторите от 12 до 15 выпадов на каждую ногу.

Степ-апы

Последним в нашем списке ежедневных упражнений для женщин старше 50 лет для похудения является степ-ап. Степ-апы улучшают силу и выносливость нижней части тела. Они также повышают частоту сердечных сокращений, способствуя снижению веса и улучшая равновесие.

Чтобы выполнить подъемы, встаньте лицом к прочной скамье или ступеньке. Поставьте правую ногу на скамью, держа грудь вверх. Протолкнитесь правой ногой, чтобы подняться на скамью. Убедитесь, что правое колено находится прямо над лодыжкой. Сделайте шаг назад левой ногой. Повторите от 12 до 15 шагов на каждую ногу.

Уточнения

Планка — изометрическое физическое упражнение.





Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя.





