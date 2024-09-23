Широкова возмутили слова Глушенкова по поводу матчей сборной с Таиландом и Вьетнамом

Широков считает, что Глушенкову не место в российском футболе после его слов о сборной

0:57 Your browser does not support the audio element. Спорт

Экс-футболист сборной России по футболу Роман Широков высказал своё мнение по поводу слов игрока "Зенита" Максима Глушенкова, в которых последний выразил сомнение в полезности участия национальной сборной России в товарищеских матчах против Вьетнама и Таиланда.

Широков отметил, что играть за сборную страны — это вершина карьеры для любого футболиста и способ представить свою страну на международной арене.

По его мнению, заявления Глушенкова показывают неуважение к национальной сборной, что, возможно, ставит под сомнение его место в российском футболе.

"Я считаю, что вершина карьеры любого футболиста — это вызов в национальную сборную, игра за свою страну. Ты ее представляешь, а не себя. Если Глушенков так говорит про сборную, то, не знаю, может, ему вообще не место в российском футболе", — сказал Широков в разговоре с "РБ Спорт".

Уточнения

Макси́м Алекса́ндрович Глушенко́в (род. 28 июля 1999, Смоленск) — российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и сборной России.



Рома́н Никола́евич Широ́ков (род. 6 июля 1981, Дедовск, Московская область) — российский футболист. Заслуженный мастер спорта России (2008). Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Трёхкратный чемпион России (дважды в составе «Зенита», один раз в составе ЦСКА).

