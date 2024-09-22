Сложнее, но эффективнее: жим лёжа обратным хватом прокачает ваше тело

Особенности жима лёжа обратным хватом

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Жим лёжа обратным хватом — это усложнённая вариация классического упражнения, которая требует высокого уровня подготовки и опыта.

Фото: commons.wikimedia.org by Wolfgang1018, CC BY-SA 3.0

При выполнении обратным хватом основная нагрузка приходится на грудные мышцы, передние дельты, трицепсы и бицепсы. Однако, в отличие от классического жима, этот вариант делает упражнение менее устойчивым и требует повышенной концентрации для удержания штанги, что увеличивает риск травмирования запястий и плечевых суставов.

Это упражнение требует точной техники: неправильное выполнение может привести к серьёзным травмам. Перед тем как включить его в программу тренировок, стоит сначала попробовать его с пустым грифом, чтобы привыкнуть к специфическому положению рук.

Также настоятельно рекомендуется получить консультацию тренера для оценки готовности к такому элементу.

Уточнения

Жим лёжа — тяжелоатлетическое физическое упражнение со свободным весом.



Шта́нга (от нем. Stange — «стержень, прут») — спортивный снаряд для поднятия веса в тяжёлой атлетике и пауэрлифтинге.

