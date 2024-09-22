Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно выбрать освещение для вашего интерьера
Слива в ожидании весны: как правильно провести зимнюю подготовку деревьев
Разработана российская система для цифровых двойников растений
Запечённый фаршированный картофель: очень вкусная идея для семейного ужина
Евросоюз увеличил закупки российских удобрений в 2,2 раза
Эксперты назвали популярные схемы обмана туристов в Турции
Cell Genomics: неандертальцы были изолированы 50 000 лет
Подготовка сада к зиме: методика защиты от вредителей
Микропластик в океанах вырос на 50% за два десятилетия

Сложнее, но эффективнее: жим лёжа обратным хватом прокачает ваше тело

Особенности жима лёжа обратным хватом
0:54
Спорт

Жим лёжа обратным хватом — это усложнённая вариация классического упражнения, которая требует высокого уровня подготовки и опыта.

Особенности жима лёжа обратным хватом
Фото: commons.wikimedia.org by Wolfgang1018, CC BY-SA 3.0

При выполнении обратным хватом основная нагрузка приходится на грудные мышцы, передние дельты, трицепсы и бицепсы. Однако, в отличие от классического жима, этот вариант делает упражнение менее устойчивым и требует повышенной концентрации для удержания штанги, что увеличивает риск травмирования запястий и плечевых суставов.

Это упражнение требует точной техники: неправильное выполнение может привести к серьёзным травмам. Перед тем как включить его в программу тренировок, стоит сначала попробовать его с пустым грифом, чтобы привыкнуть к специфическому положению рук.

Также настоятельно рекомендуется получить консультацию тренера для оценки готовности к такому элементу.

Уточнения

Жим лёжа — тяжелоатлетическое физическое упражнение со свободным весом.

Шта́нга (от нем. Stange — «стержень, прут») — спортивный снаряд для поднятия веса в тяжёлой атлетике и пауэрлифтинге.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Пять устаревших элементов в интерьере, от которых стоит избавиться, чтобы дом выглядел современно

Специалисты советуют заранее задуматься, прежде чем воплощать в жизнь дизайнерские идеи, которые могут быстро потерять свою актуальность.

Эксперты назвали тренды в интерьере, которые больше не актуальны
Осенние советы по уходу за плодовыми деревьями от эксперта
Уход за яблонями и грушами: что сделать осенью для сладкого урожая
Если попалась жёсткая тыква: две хитрости, которые помогут разделать её в два счёта
Секрет молодости: как ретинол помогает коже оставаться здоровой
Вместо крылатой ракеты JASSM-XR Пентагон обещает Киеву AGM-154 JSOW Дмитрий Плотников Почему Hamster Combat выплатит только 2000 рублей за полгода "тапания" Олег Володин
Как устранить коррозию на авто без визита в сервис
Качество материалов и шума: что важно знать о китайских шинах
Что произойдет с двигателем, если выбрать масло с неподходящей вязкостью
Что произойдет с двигателем, если выбрать масло с неподходящей вязкостью
Последние материалы
Слива в ожидании весны: как правильно провести зимнюю подготовку деревьев
Особенности жима лёжа обратным хватом
Разработана российская система для цифровых двойников растений
Запечённый фаршированный картофель: очень вкусная идея для семейного ужина
Евросоюз увеличил закупки российских удобрений в 2,2 раза
Эксперты назвали популярные схемы обмана туристов в Турции
Cell Genomics: неандертальцы были изолированы 50 000 лет
Подготовка сада к зиме: методика защиты от вредителей
Микропластик в океанах вырос на 50% за два десятилетия
Стоимость контейнерных перевозок перешла к снижению
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.