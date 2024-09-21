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Прокачай спину без травм: тяга нижнего блока изменит твою тренировку

Тяга нижнего блока: основные преимущества
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Спорт

Тяга нижнего блока — это силовое упражнение для развития верхней части тела, включая мышцы спины, плеч и рук. Оно подходит как для новичков, так и для опытных спортсменов, с возможностью регулировать вес и использовать различные рукоятки для акцента на определенные мышцы.

Тяга нижнего блока: основные преимущества
Фото: flickr.com by redlionhoteldenver, CC BY-SA 2.0

Польза упражнения

  1. Укрепление спины и профилактика болей;
  2. Развитие силы и улучшение осанки;
  3. Повышение подвижности суставов;
  4. Профилактика травм за счет стабилизации плечевого сустава;
  5. Формирование правильной осанки и выносливости.

Правильная техника и разминка помогут избежать травм, а смена рукояток задействует разные мышечные группы.

Уточнения

Тяга — одно из основных упражнений в фитнесе и культуризме, которое действует на внешние края широчайшей мышцы, а также на верхнюю часть грудной мышцы, в меньшей мере на дельтовидные мышцы и бицепсы рук. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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