Прокачай спину без травм: тяга нижнего блока изменит твою тренировку

Тяга нижнего блока: основные преимущества

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Тяга нижнего блока — это силовое упражнение для развития верхней части тела, включая мышцы спины, плеч и рук. Оно подходит как для новичков, так и для опытных спортсменов, с возможностью регулировать вес и использовать различные рукоятки для акцента на определенные мышцы.

Фото: flickr.com by redlionhoteldenver, CC BY-SA 2.0

Польза упражнения

Укрепление спины и профилактика болей; Развитие силы и улучшение осанки; Повышение подвижности суставов; Профилактика травм за счет стабилизации плечевого сустава; Формирование правильной осанки и выносливости.

Правильная техника и разминка помогут избежать травм, а смена рукояток задействует разные мышечные группы.

Уточнения

Тяга — одно из основных упражнений в фитнесе и культуризме, которое действует на внешние края широчайшей мышцы, а также на верхнюю часть грудной мышцы, в меньшей мере на дельтовидные мышцы и бицепсы рук.

