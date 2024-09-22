Из-за чего после тренировки на теле могут появляться синяки? Рассказал эксперт

Почему появляются синяки на ногах после тренировки?

1:23 Your browser does not support the audio element. Спорт

Интенсивные упражнения во время тренировки могут привести к появлению синяков на ногах. Они могут быть вызваны скрытым заболеванием или лекарствами.

Фото: commons.wikimedia.org by Fernando Frazão/Agência Brasil, CC BY 3.0

Если у вас постоянно появляются синяки после тренировки без очевидной причины, обратитесь к врачу.

Что такое синяки и как они появляются?

По данным Американской академии хирургов-ортопедов, синяки являются результатом разрыва кровеносных сосудов, что приводит к вытеканию крови под кожу и появлению характерного красного, фиолетового, черного и синего цвета. Синяки могут возникать в мышцах или костях, по данным Кливлендской клиники. Ушибы костей являются самыми болезненными и серьезными. В большинстве случаев легкие синяки исчезают через неделю или две, но серьезные синяки могут полностью исчезнуть через шесть недель, сообщает LIVESTRONG.com.

Интенсивные физические упражнения могут привести к появлению синяков. Это говорит о том, что вы долго занимались спортом или ударились обо что-то во время тренировки. Длительные интенсивные тренировки — например, бег на сверхмарафонскую дистанцию — могут ослабить ваши мышцы и кровеносные сосуды, что в конечном итоге может привести к появлению синяков.