Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему клапаны без гидрокомпенсаторов требуют регулярного обслуживания
Как биоревитализация и плазмотерапия спасают кожу осенью
Туризм в России: где и как отдыхать, чтобы не разориться
Прыжки, игривость и экзотика: особенности бенгальских кошек
Как избавиться от хлама и организовать пространство в доме
Опасность синтетической жидкости для резиновых элементов
Влияние вейпинга на когнитивные функции изучено
Осенние советы по уходу за плодовыми деревьями от эксперта
Ученым удалось вывести "золотой салат", богатый витаминами

Из-за чего после тренировки на теле могут появляться синяки? Рассказал эксперт

Почему появляются синяки на ногах после тренировки?
1:23
Спорт

Интенсивные упражнения во время тренировки могут привести к появлению синяков на ногах. Они могут быть вызваны скрытым заболеванием или лекарствами.

Почему появляются синяки на ногах после тренировки?
Фото: commons.wikimedia.org by Fernando Frazão/Agência Brasil, CC BY 3.0

Если у вас постоянно появляются синяки после тренировки без очевидной причины, обратитесь к врачу.

Что такое синяки и как они появляются?

По данным Американской академии хирургов-ортопедов, синяки являются результатом разрыва кровеносных сосудов, что приводит к вытеканию крови под кожу и появлению характерного красного, фиолетового, черного и синего цвета. Синяки могут возникать в мышцах или костях, по данным Кливлендской клиники. Ушибы костей являются самыми болезненными и серьезными. В большинстве случаев легкие синяки исчезают через неделю или две, но серьезные синяки могут полностью исчезнуть через шесть недель, сообщает LIVESTRONG.com.

Интенсивные физические упражнения могут привести к появлению синяков. Это говорит о том, что вы долго занимались спортом или ударились обо что-то во время тренировки. Длительные интенсивные тренировки — например, бег на сверхмарафонскую дистанцию — могут ослабить ваши мышцы и кровеносные сосуды, что в конечном итоге может привести к появлению синяков.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Раскрыт способ продлить чистоту окон на несколько месяцев с помощью простого раствора

Опытные хозяйки давно знают один секрет, который поможет продлить чистоту окон без лишних затрат. Всё, что нужно — это воспользоваться простым раствором.

Хозяйки рассказали, как сохранить чистоту окон на несколько месяцев
Лавровый лист признан эффективным средством борьбы с тараканами
Лавровый лист вместо химии: как избавиться от тараканов натуральным способом
Как одна деталь на чемодане может уберечь ваши данные: совет от стюардессы
Чемодан в плёнке: стоит ли прибегать к такой мере предосторожности?
Почему Hamster Combat выплатит только 2000 рублей за полгода "тапания" Олег Володин Военные преступники Ермак и Зеленский запустили очередную пиар-акцию с оппозицией РФ Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская
Сводка с фронта: армия РФ освободила Любимовку в Курской области, "план победы" Зеленского содержит сплошные "дай!"
Что происходит с турбиной при длительной стоянке на холостом ходу
Новый стандарт красоты: чем аквапилинг покорил мир ухода за лицом
Новый стандарт красоты: чем аквапилинг покорил мир ухода за лицом
Последние материалы
Как избавиться от хлама и организовать пространство в доме
Почему появляются синяки на ногах после тренировки?
Осенние советы по уходу за плодовыми деревьями от эксперта
Влияние вейпинга на когнитивные функции изучено
Ученым удалось вывести "золотой салат", богатый витаминами
Песочное морковное печенье: получится очень вкусным и нежным
Осенняя подготовка грядки под огурцы: советы агрономов
Быстрые способы справиться с коррозией автомобиля
Секреты антивозрастного макияжа: как выглядеть моложе
Россияне купили билет в бизнес-класс и лишились полёта из-за шутки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.