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Сжигает ли жир бег по 5 км в день?

Можно ли похудеть, бегая каждый день?
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Спорт

Если вы регулярно бегаете по 5 км в день, вы выработали фантастическую привычку для достижения своих целей по снижению веса.

Можно ли похудеть, бегая каждый день?
Фото: commons.wikimedia.org by Ed Yourdon, CC BY-SA 2.0

Ключ к похудению — установление дефицита калорий, или сжигание большего количества калорий, чем вы потребляете, и бег отлично в этом поможет.

Однако в зависимости от ваших привычек в еде, вам, возможно, придется немного увеличить продолжительность этих пробежек или внести несколько здоровых, устойчивых изменений в свой рацион, чтобы увидеть, как жир действительно уходит, пишет портал LIVESTRONG.com.

Точное количество калорий, которые вы сжигаете во время тренировки по бегу, зависит от многих факторов, включая ваш вес, состав тела и интенсивность тренировки.

Кстати, считается безопасным создавать дефицит калорий в размере от 500 до 1000 калорий в день.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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