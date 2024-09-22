Стрелок-мем Ким Е Джи сыграет наемного убийцу в фильме

Стрелок с Олимпиады сыграет в кино

0:34 Your browser does not support the audio element. Спорт

Серебряный призер Олимпиады в Париже Ким Е Джи сыграет роль в мини-сериале "Crush".

Фото: unsplash.com by Matthias Blonski mbgrfk, PDM

На Играх она настолько непоколебимо делала свое дело, что даже стала мемом. 32-летняя кореянка впервые снимется в кино. Ким Е Джи получила серебро в стрельбе с 10 метров и установила мировой рекорд на дистанции 25 метров. Ее фото и видео фанаты стали часто публиковать в соцсетях благодаря стилю и хладнокровию, пишет РИА Новости Спорт.

Уточнения

Ким Е Джи (кор. 김예지, род. 4 сентября 1992, Танян, Чхунчхон-Пукто) — южнокорейская спортсменка-стрелок.



Летние Олимпийские игры 2024 (англ. 2024 Summer Olympics, фр. Jeux olympiques d'été de 2024), официальное название Игры XXXIII Олимпиады (англ. Games of the XXXIII Olympiad, фр. Jeux de la XXXIII olympiade de l'ère moderne), — 33-и по счёту летние Олимпийские игры, прошедшие с 26 июля по 11 августа 2024 года (17 дней).

