Стрелок-мем Ким Е Джи сыграет наемного убийцу в фильме

Серебряный призер Олимпиады в Париже Ким Е Джи сыграет роль в мини-сериале "Crush".
На Играх она настолько непоколебимо делала свое дело, что даже стала мемом. 32-летняя кореянка впервые снимется в кино. Ким Е Джи получила серебро в стрельбе с 10 метров и установила мировой рекорд на дистанции 25 метров. Ее фото и видео фанаты стали часто публиковать в соцсетях благодаря стилю и хладнокровию, пишет РИА Новости Спорт.
Ким Е Джи (кор. 김예지, род. 4 сентября 1992, Танян, Чхунчхон-Пукто) — южнокорейская спортсменка-стрелок.
Летние Олимпийские игры 2024 (англ. 2024 Summer Olympics, фр. Jeux olympiques d'été de 2024), официальное название Игры XXXIII Олимпиады (англ. Games of the XXXIII Olympiad, фр. Jeux de la XXXIII olympiade de l'ère moderne), — 33-и по счёту летние Олимпийские игры, прошедшие с 26 июля по 11 августа 2024 года (17 дней).
Опытные хозяйки давно знают один секрет, который поможет продлить чистоту окон без лишних затрат. Всё, что нужно — это воспользоваться простым раствором.